Matthew Fox dopo “Lost”  è ambientalista 

Un argomento caldo come quello che riguarda l’ambiente è alla base della serie targata Prime Video “Last Light” (ispirata al romanzo di Alex Scarrow), che fa ritrovare al pubblico Matthew Fox, il Jack Shepard di “Lost” nei panni di un ingegnere petrolchimico molto quotato, insieme a Joanne Froggatt (“Downton Abbey”). La storia di Andy Yeats è infatti al centro della serie che in 5 puntate racconta cosa potrebbe accadere se da un giorno all’altro un batterio minasse le riserve di petrolio. Il tutto mentre nel mondo stanno scoppiando le proteste in difesa dell’ambiente e a Londra proprio la figlia di Yeats, la ribelle Laura (Alyth Ross), sarà in prima fila a protestare contro il prezzo del petrolio, il rincaro della benzina, le emissioni di carbonio. Quando scoppierà il caos la famiglia sarà divisa: Andy in medio oriente al servizio di uno sceicco, la moglie Elena a Parigi con il piccolo Sam (Taylor Fay), cieco, in attesa di un delicatissimo e sperimentale intervento. Gli Yeats faranno di tutto per riunirsi mentre ognuno di loro deve lottare per la sopravvivenza ma prima, tra rivolte, improvvisi blackout e incidenti aerei, sarà il protagonista a dover risolvere il mistero cercando di scovare la causa della crisi, e si ritroverà a fare i conti con il suo passato, quando s’impegnava a rendere il mondo più verde. Cosa si nasconde dietro a un avvenimento così catastrofico? Si tratta di una cospirazione volta a cambiare gli assetti del mondo?

