Matteoli tra passato e futuro 

«Mi auguro di poterci vedere al più presto: ci siamo ripromessi di farlo». Gianfranco Matteoli attende di riabbracciare il suo ex allenatore Claudio Ranieri, che al ritorno a Cagliari lo ha citato – senza indugi – come giocatore della prima esperienza rossoblù che vorrebbe poter schierare oggi. «Detto da lui è un piacere immenso, ma ha plasmato tanti giocatori poi finiti in grandi palcoscenici, vedi Festa con cui siamo molto legati e che è uno di quelli che hanno fatto meglio al Cagliari», ha detto l'ex centrocampista di Ovodda ospite in studio a “Il Cagliari in Diretta”, su Videolina, Radiolina e pagine social del Gruppo L'Unione Sarda, ribadendo la gioia per la scelta del tecnico romano di tornare in Sardegna: «Per lui il Cagliari è stato un trampolino di lancio, ho visto che ci ha pensato un po' ma poi ha prevalso il cuore. Era un allenatore moderno, faceva cose all'epoca che ora chi le fa sembra abbia inventato l'acqua calda. Come la volta con la Juventus, quando cambiò all'intervallo e pareggiammo 2-2».

Rilancio

Per Matteoli il Cagliari ha ancora tempo per risalire la classifica: «La B è strana, se azzecchi quattro-cinque risultati di fila ti rimetti in corsa per i primi posti. Ranieri l'ha detto: non gioca per le retrovie. Col Benevento è chiaro che non si può sbagliare». Tornando indietro a venerdì scorso a Modena critica soprattutto l'arbitro Perenzoni per l'espulsione di Rog: «Una gara falsata. Non avrei nemmeno fischiato fallo, era un contrasto. Gli arbitri col Var hanno perso qualcosa, mi sembra che gli errori anche se rivisti siano ancora peggiori: così non va. Ci sta non essere brillantissimo e che in trasferta la prima mezz'ora gli avversari ti facciano soffrire, ma quando la gara scende d'intensità vengono fuori i valori. Il Cagliari a Modena non ha potuto dimostrarli per l'espulsione». Sulla rosa attuale: «Per me manca un difensore centrale di grande personalità, a centrocampo invece devono solo recuperare tutti. Per la B sono giocatori di buon livello, qualcuno pure per la A: se mancano diventa difficile».

Coi giovani

Matteoli oggi gestisce la scuola calcio Simba a Palmas Arborea, dopo tanti anni nel settore giovanile del Cagliari (che, oltre al quadriennio 1990-1994 in campo, ha allenato per due mesi nel 2001 in coppia con Nuciari). I ragazzi sono il suo presente: «In questo calcio mi rivedo poco, al di là dei soldi prima era un altro mondo. Ora mi diverto coi ragazzini, prendendomi soddisfazioni. Tutti parlano di Barella, che ha una personalità dirompente e sta dimostrando il suo valore, ma ricordo anche Marco Piredda e Daniele Ragatzu purtroppo non arrivati a certi livelli: lì conta la testa». Ha conosciuto e allenato da piccolo Michele Carboni, elogiato ieri da Ranieri in conferenza, ma come consiglio ne dà un altro: «Aldo Florenzi del Cosenza, farà una bella strada. Peraltro la mamma è di Ovodda, che tira fuori buoni giocatori...»