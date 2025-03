Matteoli promuove Nicola 

Nonno felice, cuore rossoblù e tanta emozione nel riportare a galla i ricordi forti e pieni di passione delle cavalcata in Coppa Uefa. Gianfranco Matteoli, indiscutibilmente uno degli ex più amati della storia del Cagliari, è stato ospite della trasmissione “Il Cagliari in diretta” con Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu. Un tuffo nel passato ma soprattutto nel presente. «Cagliari-Monza? Partita difficile, delicata, penso che il Cagliari fra quelle che devono salvarsi è certamente superiore, ma può essere una partita trappola, occorre fare attenzione». Monza ed Empoli crocevia della salvezza? «Se vinci domenica, poi vai a Empoli con una testa diversa, il calcio è così, comanda la testa». Ma attenti al Monza: «Gara importante, con questo pubblico poi diventa un po’ più facile». Il Cagliari ha perso troppi punti per strada? «Alla fine fai la somma e sei lì dove devi essere, ci sono periodi che fai male e non vai avanti, ma i valori sono questi». I conduttori lo portano sul campo: «A Cagliari la squadra di nesta si gioca l’ultima chance, ma magari senza scorie puoi anche fare risultato. A me piace Nicola, un allenatore serio, si assume le sue responsabilità, non chiama mai in causa i giocatori, è un tecnico che può essere vincente e può fare stagioni importanti».

Deiola, Prati, Mina

Matteoli commenta così le affermazioni di Nesta sui ragazzi di oggi “troppo fragili”: «Potrebbe essere anche colpa di noi istruttori, che li lasciamo liberi di fare qualsiasi cosa. Secondo me c’è anche troppa voglia di successo nei genitori, che scaricano le loro frustrazioni sui figli. Nesta ha ragione, ma il problema grosso sono anche i settori giovanili, non esiste che a vent’anni sei ancora Primavera, se sono bravi metteteli alla prova, sennò ciao, prova in altre categorie». Capitolo Deiola: «Ho sempre detto che non è un giocatore da grande club, ma nel Cagliari è importante, dà il suo contributo, a volte mi sembra sia anche l’anima della squadra». Il caso Prati: gioca nell’Under 21 ma non nel Cagliari: «È un buon giocatore, ma deve dare qualcosa in più, deve fare qualche giocata, è precisino, mai un lancio, mai una palla illuminante». Gente di spessore: «Nel Cagliari Mina ha grande personalità, al di là dei problemi fisici che ha avuto è uno che non si tira indietro, è il primo che ti dà una grossa mano anche in situazioni difficili». Un cagliaritano, Barella: «Al di là delle qualità tecniche, ha una personalità clamorosa. Si vede anche fuori dal campo, bacchetta i compagni, è l’anima dell’Inter, è uno che ti fa fare il salto di qualità. Nessuno pensava che potesse arrivare a questo livello». Poi la sorpresa, un video di Maradona che fa i complimenti a Matteoli dopo Como-Napoli del 1986: «Sono emozionato, mi ero dimenticato di certe cose». Impossibile non ricordare la Uefa col Cagliari: «Malines per me è il ricordo della gente, delle lacrime dei tifosi all’estero, indimenticabile. Avevamo usato le scarpe da ghiaccio mentre loro volevano farci credere che avrebbero usato le scarpe bullonate, sbattendole per terra nel sottopassaggio».

E poi Ranieri, gli Orrù, il passaggio dall’Inter al Cagliari, poi di nuovo sui rossoblù di oggi: «Il problema più grosso del Cagliari è il gol, ma Piccoli mi piace, fa reparto da solo, con questi azzurri che ha Spalletti ci sta anche lui». Nel petto il cuore ha sempre gli stessi colori.

