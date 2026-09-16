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Il quattordicenne di Decimo
17 settembre 2026 alle 00:37

Matteo Trullu da “The Voice” all’Eurovision 

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Matteo Trullu nell’olimpo della musica europea in versione Junior. Dopo aver conquistato l’ultima edizione di “The Voice Kids”, il quattordicenne di Decimomannu rappresenterà l’Italia al Junior Eurovision Song Contest, in programma il 24 ottobre a Malta. Lo farà con linedito in uscita “Che cos'è l'amore?”.

Lo conferma la Rai che ancora una volta pesca nel vivaio di “The Voice Kids”. «Ma non era scontato», ci racconta il papà di Matteo, Davide Trullu, «la decisione è arrivata recentemente, giusto il tempo di fare le registrazioni. Matteo? È felicissimo, è un sogno che si avvera. Ma sa che deve lavorare sodo». Dopo i primi passi con il Piccolo Coro di San Sperate, come ha raccontato a Radiolina, Matteo Trullu a 6 anni si è innamorato della chitarra elettrica. A 11 ha imparato a suonare piano e batteria ed è passato al rock. I concorsi sono stati il passo successivo ma la svolta è arrivata con la vittoria a “The Voice Kids” in squadra con Nek. Ha condiviso il palco con Silvia Mezzanotte, Omar Pedrini, Rocco Hunt, Samurai Jay ma resta con i piedi per terra e continua a studiare: frequenta il liceo classico Siotto e, al Conservatorio di Cagliari, approfondisce l'inseparabile chitarra pop rock ( a.d. ).

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