Matteo Torre diventa ufficiale al merito della Repubblica  

A Matteo Torre l’onorificenza di ufficiale al merito della Repubblica. Il riconoscimento al sottotenente in congedo della Guardia di finanza, conferito il 27 dicembre scorso con decreto del presidente Sergio Mattarella, gli è stato consegnato il 2 giugno, in occasione delle celebrazioni per 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica che si sono svolte a Nuoro, in piazza Vittorio Emanuele. Sessantuno anni, originario del Messinese, Torre ha frequentato la scuola ispettori, arruolandosi nelle Fiamme gialle nel 1987. Ha prestato servizio alla tenenza di Arbatax fino al 2014, quando è stato trasferito a Siniscola con l’incarico di comandante e dal febbraio del 2019 a Nuoro alla guida della sezione operativa della compagnia. Nel corso degli anni ha affinato le proprie competenze anche con studi universitari specifici che gli hanno consentito di transitare nella categoria degli ufficiali. La sua carriera è stata contrassegnata da numerose operazioni e servizi di contrasto alla criminalità. In occasione delle celebrazioni per la Repubblica a rappresentare l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, Mara Mascia e Rita Cocco. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA