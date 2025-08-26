«Matteo, ti immagino fare del bene anche lassù in cielo» 

I palloncini bianchi sono volati il cielo durante il funerale di Matteo Lai, il 18enne di Sinnai morto venerdì scorso dopo l’incidente di Ferragosto a Tasonis. In una chiesa e in una piazza gremite, il paese ha salutato il giovane stringendosi ai genitori Stefania e Fabio e a tutti i familiari: «Immagino Matteo lassù in cielo – ha detto il parroco, padre Gabriele Biccai – lo immagino facendo del bene, lui che su questa terra è stato un ragazzo straordinario, capace di volersi far bene da tutti». Così lo hanno ricordato l’altro giorno anche i suoi compagni di squadra del Capoterra rugby. Il parroco ha voluto stringersi alla famiglia regalando anche una gigantografia del ragazzo, posta vicino alla Vergine Assunta. A Matteo ha donato anche un pallone da rugby «affinché – ha detto – continui a giocare in cielo anche con i bambini di Gaza e dell’Ucraina che non ci sono più».

Parole e pensieri dolcissimi quelli di padre Gabriele, come i canti durante la messa e le parole, alla fine del rito, pronunciate da un amico di Matteo. Poi, tutti al cimitero per le condoglianze alla famiglia. Il giovane è rimasto vittima di un incidente avvenuto il giorno di Ferragosto, mentre con lo scooter rientrava a casa, passando da Tasonis. ( r. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA