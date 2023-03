Matteo Stochino ricorre alla Commissione: «Una partita truccata» 

Matteo Stochino, 42 anni, di Ilbono, presidente del Consiglio comunale di Lanusei, pensa che le elezioni del segretario Pd non si siano svolte secondo le regole. Motivo per cui ha investito della questione la Commissione nazionale di garanzia. «In qualunque competizione, sia essa un’elezione, una partita a monopoli, un appalto pubblico o una partita di calcio, chi segna più punti vince. I punti, per essere validi, devono essere attribuiti secondo un sistema di regole poste a garanzia del corretto esito della gara. Una di queste, fondamentale, è quella per cui chi arbitra non può anche giocare la partita». Appassionato di calcio oltre che di politica, Stochino usa una metafora pallonara.

«In Ogliastra è successo, però, che la Commissione provinciale, ossia l’arbitro del Congresso, sotto al fischietto abbia indossato la maglietta della squadra di Ivan Puddu (candidandosi nelle sue liste) con il fine di farlo vincere consentendogli di schierare giocatori in più, concedendogli rigori inesistenti, espellendo tifosi e giocatori dell’altra squadra e annullando a quest’ultima goal regolare».

In attesa della decisione dell’organo di garanzia Stochino sostiene come decine di iscritti abbiano chiesto il rinvio dell’assemblea convocata per venerdì. Quella che deve ufficializzare l’elezione di Puddu.

«È quantomeno curioso, infine, che a garantire 10 seggi, quindi un terzo di quelli utili alla dichiarata vittoria di Puddu, sia stato un circolo, quello di Baunei, che nonostante vanti da quattro anni quasi trecento iscritti, in tutto questo tempo non si sia mai riunito né mai abbia contribuito in alcun modo all’elaborazione politica del partito».

Alla luce di quello che è accaduto sembra semplicistico invocare un ecumenico abbraccio a sancire la ritrovata unità, o meglio sostenere come queste non siano notizie ma faccende interne al partito e non bisognerebbe parlarne. Il Pd dovrà trovare l’unità cominciando a cercarla. (si. l.)