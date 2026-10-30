Matteo Stochino passa ad Avs 

Bye bye caro Pd. Matteo Stochino, 46 anni, di Ilbono, presidente del Consiglio comunale di Lanusei, passa ad Avs. Nominalmente è ancora parte del Pd, partito trascinato in una logorante battaglia legale alla luce dell’esito delle votazioni per la segreteria provinciale, tenzone che vedeva contrapposti Stochino, il candidato eletto Ivan Puddu e il partito a suo sostegno. Questione ancora in attesa di una decisione nel merito ma che ha già portato all’azzeramento degli incarichi attraverso l’annullamento di tutti gli atti relativi alla contesa elettorale.

Prima della fine

L’avvocato di Ilbono ne se va prima del fischio finale da parte del giudice. «Resto in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria sulle vicende congressuali Pd, rispetto alle quali mantengo immutate le mie posizioni e la fiducia nel percorso intrapreso. Tuttavia ritengo che questo non debba tradursi nella rinuncia alla partecipazione politica». Alleanza verdi sinistra è l’approdo scelto dopo la tempesta. Sono successe tante cose negli ultimi tre anni. Puddu non è più segretario, al suo posto è stato eletto il giovane Francesco Mascia, ma il partito è sempre saldamente nelle mani del consigliere regionale Salvatore Corrias. Da qualche tempo numerosi dissidenti, sulle orme di Franco Sabatini e Peppe Loi, hanno trovato nuove motivazioni in Avs. Ultimo venne Stochino, giovedì moderatore insieme a Franca Seoni di un’assise in tema di viabilità. «Dopo quasi tre anni condizionate dalla vicende congressuali sento il desiderio di tornare a confrontarmi, discutere e contribuire alla costruzione di proposte per il nostro territorio», spiega. Su Avs parole lusinghiere. «Ho trovato un metodo di lavoro nel quale mi riconosco. Apertura, ascolto, confronto senza pregiudizi. Soprattutto la volontà di partire dei problemi concreti delle persone e dei territori, coinvolgendo tutti. Devo dire che è una bella sensazione sentirsi a casa».

Il convegno

A Lotzorai c’erano cento persone all'assemblea pubblica sulla viabilità promossa da Avs Ogliastra. L'incontro ha visto Denis Pittalis del comitato spontaneo statale 389 illustrare lo stato degli interventi sulla Nuoro-Lanusei e sulla provinciale 27, anche grazie al confronto con il consigliere provinciale Francesco Carta.

Dal dibattito, al quale hanno contribuito i rappresentanti di Cisl e Uil, i sindaci di Tertenia Giulio Murgia e di Lanusei Davide Burchi e tanti altri, è emersa la necessità di recuperare unità e trasformare le vertenze in risultati concreti, rilanciando la prospettiva di una cabina di regia territoriale.

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