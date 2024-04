«Matteo Salvini in paese? Non l’ho invitato io» 

La minoranza porta in Consiglio un’interrogazione sulla presenza del ministro Matteo Salvini alla commemorazione delle vittime dei bombardamenti della seconda guerra mondiale che si è svolta a Gonnosfanadiga nel febbraio scorso. In seguito alla cerimonia, oltre agli esponenti dell’opposizione, molti cittadini sui social hanno espresso disappunto per la tappa in paese del segretario della Lega in Sardegna per un tour elettorale. «Gesto più divisivo e inopportuno non potevano trovare, in qualche modo è stata offesa la memoria di quanti hanno perso la vita in quel bombardamento e dei propri discendenti. Non siamo disponibili a svilire in questo modo il ricordo di tanti gonnesi morti nel bombardamento», scrive il capogruppo Sisinnio Zanda. Durante l’ultimo Consiglio il sindaco Andrea Floris ha spiegato: «Vorrei far riflettere i consiglieri sul fatto che il sindaco è il rappresentante del Governo sul territorio, ragionando su questo, spiegatemi come sarebbe possibile per un sindaco rifiutare la presenza di un rappresentante del Governo, in questo caso un ministro e vice premier. Lo stesso, non invitato dall’amministrazione, ha espresso una richiesta d’intervento durante un evento organizzato dall’amministrazione, non ci saremmo potuti rifiutare. Vorrei anche sottolineare che la presenza di un ministro ha portato lustro al nostro paese». ( jo. ce. )

RIPRODUZIONE RISERVATA