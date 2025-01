Matteo Prati è uscito di scena Nicola non lo “vede”, lui non gioca  

Ci sono calciatori che viaggiano spediti verso carriere strepitose. Dal pianeta under fino alla pensione. Altri che lungo la strada incappano in un periodo storto, ci sono gli infortuni, gli alti e i bassi, il campione che si tramuta in essere umano e poi risale la china. Poi ci sono quegli atleti che sembra posseggano il privilegio del prescelto, alti-belli-bravi, un mix diabolico che non sempre però regala la certezza di restare a vita il primo ballerino. Dove si colloca Matteo Prati? Uno che ha dalla sua l’imprimatur del presidente, la maglia azzurra della Under 21 appiccicata sulla pelle, uno che segna perfino il gol più pesante della stagione passata, a Reggio Emilia sotto la curva colorata di rossoblù per affossare il Sassuolo e indicare al suo Cagliari la strada della salvezza. Poi scompare. Letteralmente. Da Ranieri a Nicola, dalla luce alla panchina.

Il passato

Arriva dalla Spal nell’estate del 2023. Cinque milioni di euro, più uno di bonus da corrispondere alla Spal al raggiungimento di alcuni obiettivi. Gioca ventisei partite nel campionato 2023-24, Claudio Ranieri gli consegna spesso – a un ventunenne, sia chiaro – le chiavi del centrocampo, chiedendo magari un po’ più di cattiveria nella fase di non possesso. Lui fa il suo, è elegante, ha un discreto tiro dalla media distanza, “vede” gioco e compagni, la tecnica è di alto livello e il rendimento, alla fine del gioco, è più che sufficiente. Aggiunge al suo bagaglio tecnico anche una buona dose di rudezza, quando serve.

La stagione

Nel ritiro pre-campionato di Saint Vincent e Chatillon, Prati viene collaudato dal nuovo allenatore in diverse posizioni, nel centrocampo a cinque, a tre e perfino a due, anche da regista “basso”. Diverse le osservazioni mosse dal tecnico rossoblù già nei primi allenamenti ma lui, alla prima con la Roma, sembra aver capito i compiti. La conferma col Como, un’ora in campo senza errori. A Lecce è impalpabile, non sa dove mettersi, poi Dorgu lo stende. Contro Napoli ed Empoli è fuori per infortunio, a Parma ricompare fra i convocati, il Cagliari vince e lui non gioca. A Torino con la Juve resta in panchina così come col Toro. Nel disastro di Udine entra al 90’, col Bologna un’altra chance da titolare ma è tra i peggiori e viene sostituito. Quindi, l’uscita di scena: a Roma con la Lazio, in casa col Milan, a Genova, col Verona alla Domus, a Firenze, con l’Atalanta in casa, a Venezia e contro l’Inter a fine anno resta in panchina. Scomparso dalle rotazioni, uno dei talenti su cui si puntava alla fine della scorsa stagione per costruire una dinastia, quei “giovani di proprietà” di cui andava fiero il presidente Giulini nei propositi della vigilia di questo campionato.

La sua sistemazione in campo – dati alla mano – è quasi impossibile. Prati è rappresentato dalla maggiore agenzia su scala internazionale, la CAA, con una “scuderia” di grande prestigio. La società non sembra intenzionata a “parcheggiarlo” fino alla fine della stagione in un altro club. Non sembra, peraltro, siano arrivate richieste irrinunciabili. La parola al campo e a Davide Nicola.

