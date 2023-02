Matteo Pinna presidente dell’ordine forense 

Nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio, l’ordine forense cagliaritano ha confermato alla carica di presidente Matteo Pinna, 48 anni, avvocato penalista. Elette anche le altre cariche: Gianluigi Perra vicepresidente, Tiziana Rando consigliere segretario, Micaela Monni consigliere tesoriere. La conferma del presidente uscente è arrivata dopo il successo della sua lista alle elezioni della scorsa settimana: tredici i consiglieri del gruppo “Avvocati Insieme” che hanno trovato posto nel nuovo consiglio, contro gli otto eletti nelle file di “Avvocatura è Legalità”.

«Torniamo al lavoro», commenta Pinna «orgogliosi del consenso e della fiducia dei colleghi, che leggiamo anche come apprezzamento per un metodo e per un’idea di rappresentanza costruiti sulla collegialità, sulla condivisione, sull’equilibrio e su un’intransigenza ragionevole, non corporativa né divisiva».

Chiusa la fase elettorale, tutto il consiglio dovrà affrontare le nuove sfide legate alle recenti riforme complesse e controverse. «Occorre garantire, insieme agli uffici giudiziari», conclude Pinna, «una attuazione efficiente e rispettosa dei diritti difensivi, una innovazione che sia vera semplificazione, la tutela della funzione sociale dell’avvocato attraverso i soli strumenti che la caratterizzano come presidio di libertà: competenza, autonomia, autorevolezza, deontologia».

RIPRODUZIONE RISERVATA