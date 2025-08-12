Matteo Mancosu guiderà l’Under 17 

La novità alla guida dell’Under 17, affidata a Matteo Mancosu. Proprio nel momento, spietato davvero il destino, in cui il fratello Marco, ex fantasista del Cagliari, lascia il settore giovanile rossoblù dopo una sola stagione con l’Under 18.

Dopo quello della Primavera - passata da Fabio Pisacane a Francesco Pisano - sono stati ufficializzati gli staff delle varie squadre che compongono la “cantera” rossoblù. L’allenatore della nuova Under 18 sarà Gianmarco Giandon, già in rossoblù con l’Under 15 e poi nel vivaio dell’Olbia. A Matteo Mancosu è stata, dunque, affidata l’Under 17 (considerata da sempre tra le più importanti insieme all’Under 20) dopo aver ricoperto il ruolo di vice con l’Under 15 e con la stessa Under 17. Sulla panchina dell’Under 16 e dell’Under 15 sono stati confermati Federico Trudu e Davide Carrus. Così come Francesco Atzeni e Manuel Pierangeli per i due gruppi dell’Under 14 che hanno sede, rispettivamente, a Cagliari e nel Centro di Formazione di Alghero. Mirco Tocchi, infine, si occuperà dell’Under 13.

Il responsabile dell’area medica sarà Damiano Mattana, affiancato da Lorenzo Cozzolino che opererà con gli atleti dell’Attività di Base. Francesco Petruccioli, invece, coordinerà il team dei fisioterapisti.

