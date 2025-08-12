VaiOnline
Giovanili.
13 agosto 2025 alle 00:32

Matteo Mancosu guiderà l’Under 17 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La novità alla guida dell’Under 17, affidata a Matteo Mancosu. Proprio nel momento, spietato davvero il destino, in cui il fratello Marco, ex fantasista del Cagliari, lascia il settore giovanile rossoblù dopo una sola stagione con l’Under 18.

Dopo quello della Primavera - passata da Fabio Pisacane a Francesco Pisano - sono stati ufficializzati gli staff delle varie squadre che compongono la “cantera” rossoblù. L’allenatore della nuova Under 18 sarà Gianmarco Giandon, già in rossoblù con l’Under 15 e poi nel vivaio dell’Olbia. A Matteo Mancosu è stata, dunque, affidata l’Under 17 (considerata da sempre tra le più importanti insieme all’Under 20) dopo aver ricoperto il ruolo di vice con l’Under 15 e con la stessa Under 17. Sulla panchina dell’Under 16 e dell’Under 15 sono stati confermati Federico Trudu e Davide Carrus. Così come Francesco Atzeni e Manuel Pierangeli per i due gruppi dell’Under 14 che hanno sede, rispettivamente, a Cagliari e nel Centro di Formazione di Alghero. Mirco Tocchi, infine, si occuperà dell’Under 13.

Il responsabile dell’area medica sarà Damiano Mattana, affiancato da Lorenzo Cozzolino che opererà con gli atleti dell’Attività di Base. Francesco Petruccioli, invece, coordinerà il team dei fisioterapisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Lotta contro chi inquina il mare della Sardegna

Sull’elicottero della Guardia Costiera: in volo per la sicurezza dei bagnanti 
Matteo Vercelli
Sanità

Emergenza farmaci: c’è carenza di antibiotici,  antitumorali e sciroppi

Allarme dell’Aifa nell’Isola e in tutta Italia «Ma c’è la possibilità di utilizzare i sostituti» 
Cristina Cossu
Provincia nord-est

Nizzi presidente della Gallura

Elezione certa: il sindaco di Olbia incassa il sostegno degli altri 25 colleghi 
Caterina De Roberto
Regione

Manovra di agosto, l’amarezza dei sindaci:  «Ci sentiamo traditi»

Il Fondo unico non è stato aumentato Anci e Cal: bastavano quaranta milioni 
Roberto Murgia
Enologia

Standing ovation per 98 vini sardi

Inchino dei giudici ai fuoriclasse: due Vermentini e un Cannonau 
Roberto Ripa
Il caso

Meloni-Schlein, è di nuovo scontro su spiagge e salari

La leader Pd: «Prezzi alti e calo di presenze» Replica la premier: «Così scredita l’Italia» 
Milano

Travolta e uccisa, fermati quattro ragazzini

Un tredicenne alla guida, gli altri hanno 11 e 12 anni. Identificati grazie alle magliette 