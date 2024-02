Matteo, la favola del fabbricante di sogni  

Scena uno. Salotto: entra nella stanza fischiettando, saluta il padre e sparisce dietro una porta (effetto speciale). La trama è semplice, ma la sceneggiatura è di un bambino di cinque anni. «Questo è il primo film che ho girato, conservo ancora tutte le cassette. In famiglia ci divertivamo così», racconta Matteo Incollu, 42 anni, regista e autore baunese. In casa si respira arte, si raccontano e si ascoltano storie. Padre fotografo, mamma proprietaria di uno studio fotografico, le prime grandi influenze. Nei pomeriggi assolati degli anni ‘80, i libri di Stephen King e Agatha Christie sono ovunque, sul tavolo, sul divano, sul comodino. Un giorno, ai libri si aggiunge un oggetto meraviglioso: una videocamera vhs. «Era il 1986 quando mio padre la porta a casa, forse la prima videocamera in tutto il paese. Ci divertivamo a realizzare dei piccoli film, è diventata il mio gioco preferito», ricorda.

Un sogno

In casa iniziano ad arrivare i film in videocassetta, il primo è Chi ha incastrato Roger Rabbit, amore a prima vista. Matteo resta a casa a guardare e riguardare questi film, a registrarli e selezionare le sue scene preferite per creare le sue compilation personali. «Però non ho mai pensato di fare il regista, mi sembrava un sogno impossibile da realizzare, qualcosa di troppo distante dal contesto in cui vivevo, anche perché i film che guardavo erano principalmente hollywoodiani. Puntavo a diventare un critico cinematografico», spiega. All’Università di Sassari sceglie una triennale ad indirizzo Cinema, poi prosegue il percorso al DAMS. Nel 2007 conosce Salvatore Mereu e diventa il suo assistente alla regia per Sonetàula. «In quel momento ho capito che forse c’era una possibilità anche per me, Mereu mi ha spronato molto. Ho imparato a fare cinema guardando lui». Torna a fare l’assistente alla regia di Mereu con Bellas Mariposas nel 2012, l’anno dopo è primo assistente alla regia nel film commedia Leoni, per la regia di Pietro Parolin. Scrive il cortometraggio Disco Volante, finalista al Figari Film Festival del 2016 e nel 2018 vincitore del primo premio Fasi "Visioni Sarde", della Cineteca di Bologna. Nel 2017 è vincitore del bando per la produzione del cortometraggio Male Fadàu, premio “Maestrale – Miglior Cortometraggio” al Babel Film Festival di Cagliari.

Il futuro

Il sogno non è più solo un sogno. Dopo una serie di corti, tra qualche mese inizierà a girare il suo primo lungometraggio dal titolo Vide Mortos, quella che viene definita “l’opera prima”di un regista. Sarà ambientato in un piccolo paese della Sardegna, la protagonista sarà una ragazzina che vede gli spiriti di persone morte. Comincerà un’estate da incubo, in cui non saprà se tenersi questo segreto o raccontarlo a chi ha vicino, suo padre o il suo migliore amico. Cercherà di avere un contatto con la madre morta, rischiando di rimanere intrappolata dall’altra parte della realtà.

