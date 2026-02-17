«Matteo? Ero sicuro che avrebbe vinto» 

«Matteo sei grande, vedrai che vincerai». Le parole del maestro Francesco Congia hanno motivato il giovane allievo Matteo Trullu poco prima della finale di “The Voice Kids”, trasmessa in diretta nazionale su Raiuno. Se il talento del tredicenne è il fulmine che ha illuminato l’Italia con la vittoria del talent musicale, il parafulmine che ha incanalato quell’energia è il suo maestro di chitarra. Un percorso iniziato nella scuola di Assemini “Peter’s day” e proseguito alla ricerca di un maggiore affinamento della tecnica. Dietro le luci della ribalta c’è un lavoro silenzioso fatto di metronomi, corde consumate e ore di studio metodico.

Gli esordi

Tra Congia e Matteo si subito creata una grande sintonia artistica: «Ciò che mi aveva sorpreso rispetto ad altri era l’entusiasmo sfrenato per lo strumento e per il palco». Tanti, negli anni, gli episodi divertenti: «Concerto di Natale, “Jingle Bells”, Matteo aveva messo la grinta che vediamo nei grandi chitarristi buttandosi anche a terra a fine esecuzione!».

È arrivato poi il momento in cui Congia si è detto: Sì, questo ragazzino è speciale : «È successo quattro anni fa, quando con i genitori abbiamo provato a tirare su l’asticella. Il brano? “Knockin’ on Heaven’s Door” dei Guns N’ Roses. Il primo assolo di chitarra».

In Tv

In finale, però, ha suonato “Maniac” di Michael Sembello, colonna del film Flashdance : «La sfida è stata riuscire a portare Matteo a eseguire dei passaggi molto tecnici, sia fisici sia mentali». Con il coach Nek hanno remato nella stessa direzione: «È stato davvero semplice perché lui è un musicista pop rock. Non poteva che essere così». Matteo sul palco sembra un rocker navigato: «Ha una dote innata. Se fosse una corda di chitarra? Tutte e sei, perché sa essere sia squillante che potente».

Dietro le quinte

Matteo ha parlato di studio metodico: «La routine nasce da una serie di esercizi che ti portano gradualmente ad arrivare a una certa condizione tecnica. In un ragazzino così giovane bisogna crearla insegnandogli disciplina, ma facendo attenzione che non si annoi mai». Non mancano, tuttavia, gli esercizi che Matteo eviterebbe volentieri: «Si, le scale!».

Il paradosso poi è un ragazzino di che fa il 36% di share su Rai 1 ma che riceve un 4 in pianoforte a scuola. Il maestro Congia avrebbe sicuramente chiuso un occhio: «D’altronde il mio lavoro è molto più leggero e con meno responsabilità didattiche rispetto a quelle della scuola dell’obbligo».

Tra i due il più testardo è Congia, ma non mancano i momenti in cui la sua pazienza viene messa alla prova: «Per esempio quando suona gli assoli mentre parlo», sorride.

Sogni futuri

Adesso, improvvisamente, scoppia la passione per lo strumento o per il canto: «Tutti vogliono fare lezione dai maestri che hanno portato il vincitore sul podio». Con l’obiettivo Sanremo, i piedi restano per terra: «Alla prossima lezione lo accoglierò con gli esercizi in ginocchio sui ceci. Scherzo: ma dovrà lavorare più di prima».

C’è speranza, insomma, nelle nuove generazioni: «Nei paesi ancora si conservano dei valori e, da parte delle famiglie, c’è molto supporto per la formazione dei propri figli. I ragazzi dovrebbero prendere esempio da Matteo perché anche loro, impegnandosi e facendo dei sacrifici, possono salire su un podio».

