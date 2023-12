Matteo Concas in Consiglio al posto  di Francesca Locci 

Si è insediato il nuovo consigliere comunale di “DomusInnovas” in sostituzione dell’assessora al Bilancio Francesca Locci, dimessasi da ogni carica il 20 novembre.

«Lieto di entrare a far parte di quest’amministrazione e di contribuire a fare il bene del paese», ha detto Matteo Concas, 32 anni, dipendente Rwm . Slittano ancora, invece, la nomina della nuova assessora e la già annunciata redistribuzione di deleghe.

Con sole tre astensioni in minoranza è stato approvato il Bilancio Consolidato 2022: «Ha un avanzo positivo di 218 mila euro rispetto al 2021>> ha annunciato Isangela Mascia ricordando le percentuali delle partecipate comunali: Domuservizi al 100 per cento, Domusacqua 80 per cento, Egas 0.003 e Abbanoa 0,049 per cento. Nessuna variazione rispetto al passato sulle aliquote Imu 2024 (gettito stimato 370 mila euro) e Irpef comunale 2024 (aliquota 0.3 per cento, soglia di detrazione a 10 mila euro e gettito stimato in 140 mila euro). A tenere banco è stato il discorso sulle partecipate comunali. Massimo Ventura e Maria Giovanna Carta hanno espresso «forte preoccupazione» per Domuservizi e Domusacqua che da anni si cerca di fondere dato che rischiano la soppressione per la legge Madia poiché nessuna raggiunge il milione di euro di fatturato annuo. «In ballo c’è anche l’autonomia idrica in scadenza a giugno 2024 - ha detto l’ex sindaco Ventura, - io ho trovato porte chiuse per 5 anni, a che punto è la fusione? Cosa si prospetta per dipendenti?». Secondo la sindaca «ora si intravvedono spiragli, le porte non sono più serrate», ma la strada sembra ancora lunga.

