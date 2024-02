Matteo Bonifacio ora para in Toscana 

Matteo Bonifacio, 17 anni, ha in testa un sogno: tornare in Sardegna e difendere la porta del Cagliari in Serie A. Il giovane portiere cagliaritano ha lasciato alcuni mesi fa le giovanili del club rossoblù dopo nove anni, nei quali ha difeso i pali nelle varie categorie fino alla Primavera. In campo anche nell’ultima amichevole dei rossoblù di Pisacane contro la Nazionale Italiana, l’estate scorsa. Da sempre tifoso rossoblù, con il Cagliari ha raggiunto prestigiosi traguardi, su tutti nel 2019 il successo nel trofeo internazionale di Minsk, parando due rigori nella finale vinta contro lo Shakhtar Donetsk.

In campo

Portiere ambidestro dalle ottime doti tecniche, ha accettato la proposta della sesta forza del girone E della serie D, il Ghiviborgo VDS, una delle squadre rivelazione del torneo, con l’età media più bassa della categoria, che nel valorizzare i giovani di buona prospettiva sta ottenendo ottimi risultati, tanto da inseguire a soli 2 punti di distanza Livorno e Grosseto, a 2 lunghezze dalla zona playoff.

Bonifacio ha ottenuto un contratto biennale, un’intesa con il club della provincia di Lucca che lo colloca già nel calcio dei semiprofessionisti. E questo promettente portiere sardo, che sta avendo modo di consolidare nel calcio “vero” la sua crescita sportiva, è già finito nel taccuino di diversi osservatori, attratti dalla sua sicurezza e dal rendimento. «Sto molto bene nel Ghiviborgo, ma non posso nascondere che – come tutti i ragazzi che sono cresciuti nel Cagliari – sogno un giorno di giocare in Serie A con la maglia rossoblù».

