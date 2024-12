Mattei, la speranza è il liceo aeronautico 

Decimomannu rischia di perdere il “Mattei”? La struttura ampia e moderna, i laboratori attrezzati e l’offerta formativa ideale per inserirsi facilmente nel mondo del lavoro non sono più sufficienti per contrastare l’esodo verso i licei e, in generale, verso Cagliari. Complici le mode e l’orientamento (molto accattivante quello di alcuni istituti) che consente ai ragazzi di terza media di aprirsi verso il mondo delle superiori. Ma non solo, anche il basso tasso di natalità dà il suo contributo.

I “matteini”

Fiore all’occhiello tra gli istituti scolastici superiori nella zona degli anni Novanta e Duemila, il “Mattei” è stato accorpato due anni fa al “Meucci” di Cagliari. Se nei suoi anni d’oro aveva 1.200 studenti, una sede staccata e turni per seguire le lezioni, ora a malapena quattro sezioni nelle classi prime e un totale di 18 classi e 300 alunni.

Ma gli studenti, seppur pochi, amano la loro scuola: «Inclusiva, attrezzata e con un ottimo corpo docente», così l’ha descritta Alice Macis, rappresentante d’istituto che insieme ai suoi compagni ha accolto i pochissimi visitatori nel giorno dell’open day. Annuisce la memoria storica dei “matteini”, Graziella Corda, insegnante di chimica-fisica da ben 36 anni: «La nostra scuola ha grosse potenzialità che non vanno sprecate».

La dirigenza

Nonostante le classi drasticamente ridotte, la vicepreside Giovanna Uda è ottimista: «È vero, abbiamo perso i numeri per restare autonomi, ma l’istituto “Mattei” non chiuderà. Abbiamo introdotto nuovi corsi come “servizi per la sanità e servizi sociali”, “turismo” e “costruzioni, ambiente e territorio”. Ma per questioni normative non siamo invece riusciti ad attivare il liceo scientifico e l’istituto aeronautico, oggi concesso allo ”Scano” di Cagliari.Eppure gli studenti del Mattei seguono stage, corsi con i droni, simulazioni di volo all’interno della base. Sarebbe bene ripensare alla distribuzione delle scuole nel territorio isolano».

Gli investimenti

Intanto arriveranno dalla Città Metropolitana 400mila euro: «Abbiamo ottenuto - ha dichiarato Claudia Serreli, consigliera comunale e metropolitana con delega alla Pubblica istruzione - per ristrutturare la scuola. Si tratta di un primo passo verso riqualificazione, potenziamento e rilancio dell’intera struttura».

«Non vogliamo rischiare di perdere il “Mattei - ha commentato la sindaca Monica Cadeddu, ex “matteina” - è troppo importante per il territorio. Intraprenderemo le interlocuzioni anche con l’assessore regionale ai trasporti per risolvere i problemi».

