Mattei, incendio durante l’ora di ricreazione  

Quello che doveva essere un normale venerdì mattina per gli studenti dell’Istituto di Istruzione superiore “Meucci-Mattei” di Decimomannu si è trasformato in una giornata di paura. Durante l’ora di ricreazione, un incendio è divampato nel canneto adiacente al parco comunale, a ridosso di via Repubblica, lambendo pericolosamente la sede distaccata della scuola. Le fiamme, sollevate di vari metri e alimentate dalla vegetazione secca, hanno generato una densa colonna di fumo nero che ha investito l’edificio.

L’emergenza e il caos

Nonostante le periodiche esercitazioni, il divampare del rogo ha scatenato il panico all’interno del plesso. Centinaia di studenti si sono riversati nei corridoi in modo disordinato per allontanarsi dall’ala sud, l’area più esposta al pericolo. La situazione sarebbe apparsa critica per la gestione degli alunni disabili, complessa a causa della calca.

Risolutivi la prontezza del corpo docente prima e l’intervento dei Vigili del fuoco poi, giunti sul posto in tempi rapidissimi insieme ai vigili. Grazie alla loro tempestività non si sono registrati feriti né danni all’edificio: le lezioni sono riprese regolarmente sino al consueto orario di uscita.

L’ipotesi dolosa

Le indagini si sono subito concentrate sulla natura dolosa dell’evento. La dirigente scolastica, Tiziana Serrao, ha diffuso una circolare in cui definisce l’accaduto un «episodio increscioso», confermando i sospetti di un atto deliberato: «La scuola ha proceduto a verificare i fatti e ad adottare le misure e le azioni di sua competenza in modo tempestivo e responsabile».

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte, il responsabile sarebbe qualcuno che avrebbe appiccato il fuoco utilizzando salviette imbevute di alcol.

Le nuove regole

La reazione della presidenza non si è fatta attendere, traducendosi in un drastico inasprimento delle norme di sicurezza e di vigilanza. Per prevenire ulteriori rischi, la ricreazione è stata “blindata”. Gli studenti non potranno più usufruire degli spazi aperti o comuni, restando confinati nelle proprie classi: «Gli alunni potranno lasciare l’aula esclusivamente uno alla volta e per il tempo strettamente necessario», si legge nella circolare che impone ai docenti una vigilanza stretta e costante.

Il provvedimento, che di fatto configura una sorta di restrizione collettiva, riflette la volontà della scuola di rispondere con fermezza a un gesto che ha messo a repentaglio l’incolumità di centinaia di persone. Resta ora da attendere l’esito formale delle indagini per accertare le responsabilità individuali. Nessun commento da parte dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di istituto.

«Quanto accaduto al “Mattei” mi ha profondamente preoccupato», dice la sindaca Monica Cadeddu, «si è trattato di un episodio grave, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie. Non conoscendo ancora con esattezza la natura dell’accaduto, resto in attesa di ulteriori informazioni, ma confido nel buonsenso e nel senso di responsabilità di tutti affinché simili fatti non si ripetano. La sicurezza dei nostri ragazzi è una priorità condivisa. Per questo, è stato fondamentale il tempestivo intervento dei docenti e della squadra antincendio della scuola».

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