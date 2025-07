Mattei, c’è una classe modello 

La classe dei sogni per qualsiasi insegnante: su otto ragazzi, tre hanno ottenuto 110 e lode, tre 100 e gli altri due ottimi voti: «Niente di regalato, ce lo siamo meritato». La 5 frequentata dell’indirizzo “Amministrazione, marketing e finanza” dell’“Enrico Mattei” di Decimomannu, un tempo sarebbe stata definita di “secchioni”. Studiosi si, nerd no, a confermare la loro passione per lo studio è l’insegnante di economia aziendale Franca Garau: «Con questi ragazzi il buongiorno si è visto dal mattino. Hanno iniziato le superiori con la didattica a distanza pe ril Covid e, in 5 anni, hanno dimostrato dedizione ed educazione». E per sfatare il mito che al “Mattei” non si studia «nella bacheca con gli esiti sono apparsi, tra tutte le sezioni, 15 “100” (di cui 4 con lode) su un totale di 68 maturandi», dice orgogliosa la vice preside Giovanna Uda.

All’appello hanno risposto tutti. Il primo ad alzare la mano è stato Michele Balestrino: col suo 80 è certo che il Mattei l’abbia preparato per il futuro. «Sono pronto ad affrontare le sfide future», sorride. Noemi Meloni, premiata con la lode, parla di «un’esperienza positiva che rifarei». Si scriverà all’Univesità, in Economia: «Non escludo poi l’insegnamento».

Maria Elisa Morese, con una lode in tasca, ammette: «Anni impegnativi ma formativi e interessanti». E sul voto finale? «Mi ha stupita». Elena Murgia, “100” senza lode, racconta di «anno difficile: ma i prof ci hanno insegnato a non mollare mai, anche nei momenti più bui». Il “100” Matteo Murgia suggella «un’esperienza talvolta stressante: se hanno preteso tanto era per il nostro bene». Studierà psicologia.

Maria Erika Ortu, un’altra lode, è franca: «Essere in pochi ha favorito un clima tranquillo e coeso tra studenti e professori». Lezioni senza rinunciare all’ascolto: «Venivano arricchite con spunti di riflessione su tematiche attuali e vicine a noi ragazzi». Veronica Pinna, con un bel 72, è contenta lo stesso: «I docenti hanno saputo guardare oltre la scuola».

Infine Francesco Vincis, col suo “100”, è il più concreto esempio di una classe lodevole: «Nonostante sia un ragazzo disabile - hanno detto i genitori Cinzia Congiu e Virgilio Vincis - si è sempre sentito incluso ed è riuscito a dimostrare le sue capacità. Compagni e insegnanti meravigliosi, a iniziare dalla prof di sostegno Francesca Nioi».

Tutti e 8 ricorderanno «umani, professionali, competenti, disponibili e coinvolgenti ci hanno insegnato dedizione, entusiasmo, valori e fiducia».

RIPRODUZIONE RISERVATA