Mattatoio, la riapertura ora è più lontana 

Addio alla possibile riapertura del mattatoio comunale di San Gavino: a distanza di oltre sei anni dalla chiusura di quest’importante attività economica che, tra diretti e indotto, garantiva quasi 30 posti di lavoro, il Consiglio comunale ha approvato l’ipotesi di affitto del piazzale di quello che ora viene chiamato ex mattatoio a favore della ditta Formula Ambiente, che ha vinto l’appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del paesi aderenti all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”.

Le critiche

Nell’area esterna dell’ex macello, a poche decine di metri dall’incrocio tra la Statale 197 e la Provinciale di San Gavino, si trovano già posizionati i diversi mezzi per la raccolta dei rifiuti e la ditta che la gestisce ha presentato la richiesta per avere questo spazio a disposizione. La scelta di concederglielo non è stata condivisa dai consiglieri del gruppo misto Nicola Orrù e Stefano Altea: «La gestione del mattatoio – sostiene quest’ultimo – è uno dei tanti fallimenti di questa amministrazione. Nonostante le promesse elettorali di riattivare la struttura, nulla è stato fatto per preservare l'immobile. Dal 2017 c'è stato un graduale e importante deterioramento che ha reso poco attraente questo bene comunale. Nella scorse settimane, in altri Comuni sardi sono stati dati in concessione dei mattatoi comunali, a dimostrazione dell'esistenza di soggetti interessati al settore. Se la manifestazione di interesse è andata deserta è solo colpa del disinteresse di questa Giunta. Questa soluzione di dare parte del parcheggio per i mezzi della nettezza urbana diventa dannosa perché renderebbe ancora più complicato vendere l'immobile».

«Attività poco appetibile»

Ma il sindaco Carlo Tomasi difende le scelte dell’amministrazione comunale: «Nonostante i tentativi anche informali, permane un sostanziale disinteresse da parte di operatori economici qualificati verso la presa in carico della gestione del mattatoio, presumibilmente divenuto poco appetibile in termini economici. Valutiamo positivamente la presenza della rimessa mezzi e dei servizi per gli operai addetti della ditta Formula Ambiente. Questo favorisce la riduzione degli spostamenti per il personale operante nel servizio e residente nella cittadina. La ditta ha chiesto l’utilizzo di mille metri quadrati del piazzale».

«Occasione persa»

Ma per i sindacati, che hanno sollecitato per anni il riavvio dell’attività del mattatoio, è un’occasione persa. «Abbiamo chiesto più volte all’amministrazione – rimarca Gabriele Virdis, della segreteria della Cgil territoriale – la riapertura della struttura che garantiva 17 posti di lavoro a cui si aggiungeva tutto l’indotto derivante dalla lavorazione delle carni. Il mattatoio di San Gavino è sempre stato un fiore all’occhiello nel territorio. La sua riapertura avrebbe permesso di puntare anche sulla filiera di trasformazione del prodotto. Si continuano a perdere posti di lavoro in una delle province più povere d’Italia in cui molti, giovani e non, devono partire alla ricerca di un’occupazione».

