Mattatoio all’asta, il Comune vende 

Il mattatoio, sulla strada 20 est a poca distanza dal centro fieristico, presto avrà un nuovo proprietario. Almeno così spera l’amministrazione comunale che pochi giorni fa ha pubblicato il bando per l’alienazione dell’immobile. Si tratta di 14mila metri quadrati, tra aree coperte e all’aperto. Un investimento per chi acquista non da poco: si parte da una base d’asta di un milione e 452mila euro. «Non è un bene al servizio della comunità - commenta l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco, Davide Rullo - ecco perché abbiamo deciso di venderlo. C’è più interesse da parte del privato che del pubblico, non essendo un locale che può offrire per esempio servizi sanitari o rivolti al sociale». Dal 2019 la Cooperativa produttori ha in concessione la struttura nata degli anni Novanta, aperta regolarmente e dove operano tanti dipendenti, quasi tutti di Arborea. E chissà poi cosa succederà il 4 febbraio, alle 10, una volta che il Comune aprirà le offerte economiche nel palazzo municipale. Per partecipare alla gara c’è tempo fino alle 12 del giorno prima.

Il bando

Si aggiudicherà la struttura chi offrirà il prezzo più elevato, salvo il diritto di prelazione dell’attuale locatario. Come si legge nel bando pubblicato nel sito istituzionale del Comune saranno ammesse solo attività che coincidono con la tipologia della struttura. In altre parole non è possibile cambiare la destinazione d'uso dell’immobile. Il Comune procederà all'aggiudicazione anche qualora pervenga una sola offerta valida, purché superiore al prezzo a base d’asta. «Ma è anche ammessa l'offerta congiunta da parte di più soggetti», si precisa dagli uffici municipali.

La vendita

Se l’operazione andrà in porto nelle casse comunali entreranno importanti risorse. Sull’utilizzo però gli amministratori non si sbilanciano. «Procediamo per gradi - spiega Rullo - Ora abbiamo pubblicato il bando e tra non molto scopriremo se effettivamente c’è l’interesse di acquisto da parte del privato. Solo dopo decideremo come investire la somma che eventualmente entrerà nelle casse del Comune». Una cosa appare certa: «Parte del ricavato verrà utilizzato, come prevede la legge in caso di alienazioni di beni pubblici, per la ristrutturazione di altri edifici di proprietà del Comune», conclude il vicesindaco. Gli imprenditori che necessitano di ulteriori informazioni possono rivolgersi all’Ufficio tecnico.

RIPRODUZIONE RISERVATA