Mattarella: «Welfare vitale,  basta con i divari territoriali»  

«Il sistema del welfare è un pilastro del nostro modello sociale italiano e il suo carattere universalistico è irrinunciabile». Mentre la manovra entra in Consiglio dei ministri e il Parlamento si prepara alla maratona per la sua approvazione entro la fine dell'anno, il presidente della Repubblica pianta alcuni paletti ricordando dettati costituzionali semplici. Primo fra tutti la tenuta del welfare che per Sergio Mattarella è la base stessa della cittadinanza. Il Capo dello Stato indica i rischi, a partire dalla disomogeneità economica all'interno del Paese fino alla tenuta del sistema sanitario nazionale, vero core business del welfare insieme a pensioni ed istruzione.

Il messaggio

«Non possiamo consentire che tornino divari territoriali, generazionali e sociali, così in campo sanitario, così nelle altre dinamiche di integrazione sociale», ammonisce in un messaggio inviato al Forum "Welfare, Italia" 2024. Questo perché «i servizi, le regole, gli equilibri raggiunti necessitano di continuo adeguamento rispetto ai mutamenti delle domande che provengono dalla società». In un momento in cui in Italia la sanità pubblica è in crisi e i cittadini sono costretti sempre più a ricorrere al privato, Mattarella scrive: «Il sistema di welfare costituisce un pilastro del nostro modello sociale». E la preoccupazione cresce quando i divari territoriali allargano ancora di più la forbice di welfare tra nord e sud. Il capo dello Stato la sottolinea parlando di «divari territoriali, generazionali e sociali, così in campo sanitario, così nelle altre dinamiche di integrazione sociale». Quindi, inevitabile, l'invito presidenziale a saper costruire «innovazione e progettualità».

