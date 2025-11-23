VaiOnline
I messaggi.
24 novembre 2025 alle 00:42

Mattarella: «Vi aspetto» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

ROMA. Il primo tifoso degli azzurri è sempre lui. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha subito fatto prevenire alla Nazionale di tennis «le più vive congratulazioni per questa nuova vittoria in Coppa Davis e ha invitato gli atleti al Quirinale, assieme alla nazionale femminile reduce dai recenti successi, per esprimergliele personalmente».

«Determinazione, talento e cuore: l'Italia trionfa ancora in Coppa Davis. Campioni!» ha scritto invece la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Tra i tanti messaggi, merita la citazione quello del numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, che con grande fairplay, nonostante la sconfitta della propria squadra, ha postato sui social: «Congratulazioni agli italiani per un'altra Coppa Davis». Poi il giocatore della Murcia, assente alla Finals di Bologna ha aggiunto: «Molto orgoglioso dei compagni spagnoli, siete stati grandi».

Piccolo imprevisto nel corso della premiazione, quando i componenti della squadra azzurra si stavano passando l'insalatiera d'argento ed è arrivata in mano a Simone Bolelli, un pezzo del trofeo si è staccato, cadendo a terra. Matteo Berrettini si è messo le mani nei capelli, poi ha aiutato il compagno a rimettere insieme il prezioso oggetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue sulle strade

I pericoli tra asfalto e guardrail,  da gennaio 83 croci nell’Isola

Non solo Carlo Felice e 195: si rischia anche sulle Provinciali del Nord 
Lorenzo Piras
Il grande gelo

L’insolita domenica d’autunno sulla neve Ancora blackout

Linee elettriche in tilt soprattutto nella zona della Barbagia di Seulo 
Gianfranco Locci
Il caso

Valentina Pitzalis: «Ferita di nuovo»

Ma l’ex senatore D’Anna rivendica il post sulla “moglie cotta”: «Non capite l’ironia» 