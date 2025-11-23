Mattarella: «Vi aspetto» 

ROMA. Il primo tifoso degli azzurri è sempre lui. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha subito fatto prevenire alla Nazionale di tennis «le più vive congratulazioni per questa nuova vittoria in Coppa Davis e ha invitato gli atleti al Quirinale, assieme alla nazionale femminile reduce dai recenti successi, per esprimergliele personalmente».

«Determinazione, talento e cuore: l'Italia trionfa ancora in Coppa Davis. Campioni!» ha scritto invece la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Tra i tanti messaggi, merita la citazione quello del numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, che con grande fairplay, nonostante la sconfitta della propria squadra, ha postato sui social: «Congratulazioni agli italiani per un'altra Coppa Davis». Poi il giocatore della Murcia, assente alla Finals di Bologna ha aggiunto: «Molto orgoglioso dei compagni spagnoli, siete stati grandi».

Piccolo imprevisto nel corso della premiazione, quando i componenti della squadra azzurra si stavano passando l'insalatiera d'argento ed è arrivata in mano a Simone Bolelli, un pezzo del trofeo si è staccato, cadendo a terra. Matteo Berrettini si è messo le mani nei capelli, poi ha aiutato il compagno a rimettere insieme il prezioso oggetto.

