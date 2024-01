Mattarella: «Uniti siamo più forti» 

Evasione fiscale, liste d’attese dai tempi biblici, lavoro ancora poco e sottopagato, crisi degli alloggi per gli universitari, anziani male assistiti, istanze ambientali dei giovani inascoltate e finanche un allarme sulla diffusione delle armi in Italia. È il “cahier de doleances” presentato da Sergio Mattarella alla politica in un messaggio di fine anno che ha coniugato allarme e speranza, mixando sapientemente la denuncia e le dosi motivazionali tutte dedicate ai circa dieci milioni e mezzo di cittadini che lo hanno seguito in diretta tv (senza contare gli online). «Pace», «coraggio», «Costituzione», «rispetto» e «ascolto» sono state le parole fondanti di un discorso giudicato perfetto da tutti, come dimostra il plauso bipartisan ricevuto sin dalla fine dell’intervento trasmesso dal Colle.

La telefonata

Tra le prime ad intervenire la premier Giorgia Meloni che, in una telefonata al capo dello Stato, ha espresso «piena condivisione sulla necessità di sostenere l’occupazione, retribuzioni adeguate e garantire sicurezza sul posto di lavoro e una sanità pubblica efficiente». Una piena sintonia, quasi a disinnescare le punture di spillo del presidente che sui temi sociali e dei diritti ha battuto duro. Da una lettura ragionata del testo presidenziale emerge con forza la voglia di rivitalizzare le energie positive degli italiani, di solleticare l’orgoglio nazionale affinché si trovi finalmente «il coraggio di ascoltare», di ascoltare l’altro che mai deve essere identificato come un nemico. Cita più volte la Costituzione, la cornice entro la quale l’Italia deve andare avanti, crescere e diventare una società migliore. Fermo nel denunciare le cose che non vanno, il presidente della Repubblica non cade mai nel pensiero negativo: invita, rassicura e stimola l’identità nazionale richiamando la gente a volare alto.

L’importanza del voto

Netto il messaggio ai più giovani: «Cari ragazzi, ve lo dico con parole semplici: l’amore non è egoismo, possesso, dominio, malinteso orgoglio. L’amore - quello vero - è ben più che rispetto: è dono, gratuità, sensibilità». E sempre principalmente ai giovani dedica un garbato richiamo dal sapore squisitamente civico: «Possiamo dare tutti qualcosa alla nostra Italia. Qualcosa di importante. Anche con la partecipazione attiva alla vita civile. A partire dall’esercizio del diritto di voto». Perché, spiega, «per definire la strada da percorrere, è il voto libero che decide. Non rispondere a un sondaggio, o stare sui social».

Cultura della pace

E poi c’è la «pace», o meglio la necessità di ritrovarne il suo significato più profondo. La parola «angoscia» risuona più volte nelle orecchie degli italiani e la preoccupazione di Mattarella per l’espansione dei conflitti è evidente: «È indispensabile fare spazio alla cultura della pace. Parlare di pace, oggi, non è astratto buonismo. Al contrario, è il più urgente e concreto esercizio di realismo, se si vuole cercare una via d’uscita a una crisi che può essere devastante per il futuro dell’umanità», ricorda in uno dei passaggi più sentiti. Infine l’intelligenza artificiale, lo strapotere delle multinazionali dei social, i timori di un impatto devastante sulle democrazie. Il presidente non nega le immense possibilità dell’intelligenza artificiale ma vuol far capire quanto l’occidente sia in ritardo nell’affrontare il tema, quanto lo stia «sottovalutando».

