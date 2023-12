Mattarella: un dovere delle istituzioni battere la corruzione 

«La corruzione altera la vita delle persone e attacca i diritti di ciascuno, corrode le fondamenta della società, mina lo Stato di diritto, altera i mercati». Nella giornata internazionale contro la corruzione è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a ricordare come la lotta a questa «piaga» sia «un dovere delle istituzioni e, al tempo stesso, un impegno etico e civile delle forze sociali, delle comunità, dei cittadini». Mattarella sottolinea come la ricorrenza cada nel «ventesimo anniversario della Convenzione Onu contro la corruzione, che ha dato carattere universale a questa battaglia di civiltà e progresso, fornendo strumenti giuridici nuovi ai Paesi, rafforzando la collaborazione tra magistrature e forze di polizia, sostenendo misure comuni di prevenzione». «È un'occasione importante - ribadisce il presidente della Repubblica - per rilanciare il valore del contrasto al crimine e dell'affermazione della legalità». Parole a cui fa eco il presidente della Camera Lorenzo Fontana: «La corruzione rappresenta una minaccia per la democrazia, logora la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, la coesione sociale e lo sviluppo economico. Contrastare questo fenomeno è una priorità assoluta».

I whistleblower

E intanto il presidente dell’Autorità anticorruzione Giuseppe Busia avverte: non si faccia nessuna marcia indietro nella lotta, nonostante gli indubbi risultati «il fenomeno è ancora diffuso» . L’Italia è migliorata di 28 posizioni nella classifica sulla percezione della corruzione di Transparency International, ma dal sistema Anac di misurazione dei rischi di corruzione emerge che il fenomeno è ancora diffuso. Quindi spazio ai whistleblower, coloro che denunciano irregolarità e violazioni nei luoghi di lavoro: «Dalla prossima settimana la tutela dei whistleblower sarà estesa anche alle aziende private tra i 50 e 249 dipendenti, che dovranno pertanto attivare un canale interno per la trasmissione e gestione delle segnalazioni».

