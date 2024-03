Mattarella: «Ue protagonista nella guerra contro il Covid» 

bergamo. «Lo sforzo sinergico e solidale delle istituzioni ad ogni livello ha consentito di arginare un nemico intangibile all’insegna di una rinascita globale». Il forte richiamo al valore della collaborazione di tutti per vincere la sfida della pandemia è stato il cuore del messaggio di Sergio Mattarella per la Giornata nazionale in ricordo della vittime del Covid.

Un’occasione particolare soprattutto per Bergamo, che fu l’epicentro della prima ondata della pandemia e ha ricordato quei giorni con una cerimonia al cimitero monumentale. Il capo dello Stato ha sottolineato che il Coronavirus «ha generato una crisi che è suonata terribile esperienza delle sfide di fronte alle quali può trovarsi l’umanità e di come solo una risposta coordinata a livello globale sia stata in grado di farvi fronte, con l’accelerazione nella messa in opera delle più recenti scoperte della ricerca in cui protagonista - ha sottolineato Mattarella - è stata l’Unione europea». La premier Giorgia Meloni ha sottolineato che «la pandemia ha sconvolto le nostre vite, ma il popolo italiano ha trovato la forza di reagire. E lo ha fatto con umanità, solidarietà, unità e abnegazione. Questa è l’eredità più preziosa di quella crisi, che dobbiamo saper ricordare e che ci può insegnare ancora molto. Il dolore per le tantissime vite perse è una ferita ancora aperta». Ma ieri, oltre a un’emergenza superata, il presidente Mattarella ha voluto citare uno scandalo in corso: troppi suicidi nelle carceri italiane, è arrivato il momento di intervenire, soprattutto per l'assistenza sanitaria e il sovraffollamento. Il presidente ne ha parlato incontrando al Quirinale la polizia penitenziaria, che ha ringraziato per gli sforzi e i «sacrifici». I dati sono spaventosi: nel 2022 negli istituti italiani si sono suicidati 84 detenuti, si calcola che ogni 60 ore un detenuto si tolga la vita.

