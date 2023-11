Mattarella sul 38esimo parallelo 

Una visita dove la guerra fredda non è mai finita, fra due mondi che da 70 anni non si incontrano, divisi da una barriera militarizzata lunga 250 chilometri e larga quattro. Si chiama Panmujeon il villaggio sul 38° parallelo che Sergio Mattarella visiterà dopodomani durante il viaggio in Corea del sud.

L’armistizio

Qui, sul confine tra Nord e del Sud, fu firmato l’armistizio del 1953 che pose fine al conflitto coreano. Almeno ufficialmente, perché dopo tre anni di una guerra durissima che fece quasi due milioni di morti (contando anche quelle americane e cinesi) l’armistizio non divenne mai un trattato di pace, e formalmente le due Coree sono ancora in guerra. Panmujeon è il luogo simbolo dell’armistizio ma ancor più della fascia demilitarizzata che spacca in due la penisola, dividendo tutt’oggi un popolo le cui famiglie separate non possono avere contatti. La Corea del sud moderna ed occidentale, cresciuta sotto l'ombrello statunitense, e la Corea del nord, chiusa, misteriosa, sostenuta in passato dalla Russia sovietica (di soli 17 chilometri il loro confine) ed oggi, pur con un certo fastidio, dalla Cina con cui confina.

Tappa a Samarcanda

Nella parte più ufficiale della visita in Corea del sud il capo dello Stato avrà colloqui politici con i dirigenti di un Paese in forte crescita (è la quarta economia del sud-est asiatico) da anni specializzato in nuove tecnologie e telecomunicazioni. Un Paese democratico che rappresenta per l’Italia un mercato importante. Dopo l’incontro con il presidente Yoon Suk-yeol Mattarella si sposterà a sud, a Daegu, la quarta città della Corea con quasi due milioni e mezzo di abitanti. Per il presidente è prevista sulla via del ritorno una sosta di due giorni in Uzbekistan, un Paese importante per l’Italia per la sua collocazione geo-politica. Un’ex repubblica sovietica che per forza di cose mantiene un legame strettissimo, soprattutto economico, con Mosca. A sud confina con uno dei Paesi più turbolenti e complessi del pianeta, l’Afghanistan, deve la sua fama soprattutto alla straordinaria città di Samarcanda, collocata sull’antica via della seta. Città che anche Mattarella visiterà al termine dei suoi colloqui politici a Tashkent, la capitale.

