Mattarella: «Sono un presidente, non un sovrano» 

«Fortunatamente sono un presidente e non un sovrano» che, come ai tempi dello Statuto Albertino, firmava le leggi solo se gli piacevano. La Repubblica prevede una chiarissima divisione dei poteri: il capo dello Stato ha il dovere di promulgare le leggi anche se non le condivide.

Sergio Mattarella, stanco delle strattonate da destra e da sinistra, sfrutta l'occasione di un'udienza con la Casagit, l'assistenza integrativa dei giornalisti italiani, per alcune precisazioni in punta di diritto costituzionale e per una difesa della libertà di stampa, definita «fondamentale» per la tenuta della democrazia.

Ma non è questo il cuore del messaggio, che invece Mattarella dedica a ridefinire il proprio ruolo: «Frequentemente il presidente della Repubblica viene invocato con difformi motivazioni», gli si chiede di non firmare una legge oppure, se la firma, si conclude che «l’ha condivisa, l’ha approvata». Ma il presidente, spiega Mattarella, «non firma le leggi, ne firma la promulgazione, che è cosa ben diversa». Attesta solo che il testo «non presenta profili di evidente incostituzionalità», non di più: altrimenti «si arrogherebbe indebitamente il compito della Corte costituzionale». L’equilibrio dei poteri dev’essere la bussola per tutti: «Sarebbe grave» se uno dei poteri istituzionali «pretendesse di attribuirsi compiti che la Costituzione assegna ad altri poteri».

