Mattarella: sì al dialogo e alla pace 

«Luci e ombre» per l'Italia che entra nel 2025. Buio pesto invece in Ucraina e Medio Oriente, afflitti dalle guerre. Sergio Mattarella porta gli italiani nel nuovo anno richiamando la politica ai suoi doveri. In 17 minuti di intervento in diretta tv, il capo dello Stato insiste sulle responsabilità personali e sul civismo: «Siamo chiamati a sviluppare le ragioni poste dalla Costituzione alla base della comunità nazionale, un'impresa che si trasmette tra le generazioni. La speranza – dice alla conclusione del messaggio – siamo noi. Il nostro impegno. La nostra libertà. Le nostre scelte».

Ma il cuore del discorso è la parola «pace», ripetuta più volte. Ricordando con equilibrio le sofferenze in Ucraina e a Gaza, e l'incubo degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas (oltre alla «angoscia per Cecilia Sala»), il presidente invoca una pace «giusta e attenta al rispetto dei diritti umani». Mattarella rilancia l'invito al dialogo espresso dal Papa, che lo ringrazierà confermando la sintonia etica tra i due.

Controcorrente

Altro snodo del messaggio, la riflessione sul «patriottismo», parola cara ai sovranisti, che Mattarella inserisce nella realtà, nelle professioni, nell'operosità della gente: «Patriottismo è quello dei medici dei pronto soccorso, degli insegnanti che si dedicano con passione alla formazione dei giovani, di chi fa impresa con responsabilità sociale e attenzione alla sicurezza, di chi lavora con professionalità e coscienza». E poi chi studia, chi fa volontariato, e così via. Ma soprattutto valorizza il termine con un pensiero controcorrente: «È patriottismo quello di chi, con origini in altri Paesi, ama l'Italia, ne fa propri i valori costituzionali e le leggi, ne vive appieno la quotidianità, e con il suo lavoro e con la sua sensibilità ne diventa parte e contribuisce ad arricchire la nostra comunità».

Mattarella ricorda che l’economia non va male, l'occupazione cresce e l'export tira. Ma, passando alle “ombre”, dà la scossa alla politica su vari temi: sanità, sicurezza sul lavoro, carceri inumane, femminicidi. In particolare, se la prende con le liste d’attesa che costringono troppi «a rinunciare alle cure»; oppure con le condizioni delle carceri che sono «inammissibili». I detenuti, incalza il presidente forse alludendo alle parole del sottosegretario Andrea Delmastro che avevano provocato polemiche, «devono potere respirare un'aria diversa da quella che li ha condotti alla illegalità e al crimine».

RIPRODUZIONE RISERVATA