Mattarella rientra al Quirinale dopo l’intervento Subito al lavoro prima della pausa pasquale  

Roma. Sergio Mattarella è di nuovo al Quirinale. A meno di 48 ore dall'intervento chirurgico di martedì, quando gli è stato impiantato un pacemaker, il capo dello Stato ha lasciato l'ospedale Santo Spirito di Roma ed è tornato nel suo appartamento al Colle.

Per lui è stata una giornata tranquilla: dopo essere stato dimesso in mattinata, all'arrivo al Quirinale Mattarella ha trascorso qualche ora di riposo, con la lettura dei giornali, e poi si è dedicato agli aggiornamenti con i collaboratori. Insomma, un graduale ritorno alla normalità. D'altronde, la salute del Capo dello Stato non ha mai destato particolare preoccupazione.

All'indomani del ricovero è stata diffusa una nota per spiegare che si era trattato di un «intervento programmato» e che, dopo l'impianto del pacemaker, il capo dello Stato aveva trascorso «una notte tranquilla». Rassicuranti anche le brevi note cliniche: «Il presidente è totalmente asintomatico e in condizioni cliniche stabili».

I prossimi giorni, con la pausa di Pasqua, gli daranno occasione di recuperare pienamente le energie. Da sempre, la ricorrenza religiosa libera il capo dello Stato dai principali impegni. Quest'anno Mattarella trascorrerà la festività con i parenti più stretti.

