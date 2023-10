Mattarella punge la flat tax: la proporzionalità è in Costituzione  

Lavoro, futuro e crescita, con le garanzie dovute alla sicurezza in un Paese devastato da troppi incidenti nei cantieri e nelle fabbriche. Sergio Mattarella premia i Cavalieri del lavoro, simbolo dell’imprenditoria italiana, e li sprona a non perdere terreno nell’innovazione, a non chiudersi nelle logiche nazionaliste del passato. E premia anche gli Alfieri del lavoro, le giovani eccellenze dell’Italia che si affaccia al lavoro. Lo fa con la Costituzione in mano, ricordando «diritti e doveri» di cittadini ed istituzioni, partendo da una precisazione non scontata mentre si discute di legge di Bilancio, e quindi di prelievi fiscali e flat tax: «Lavoro significa avere la titolarità di un diritto dunque e, insieme, attribuzione di un dovere: quello di svolgere un’attività o una funzione che concorra alla crescita materiale o spirituale della società. Una simmetria tra diritti e doveri» che troviamo in molte parti della Carta «sino all’art.53 sul dovere di ciascuno di concorrere alle spese pubbliche in ragione della sua capacità contributiva». Semplificando: pagare le tasse è un dovere e la proporzionalità del prelievo rispetto al reddito è un principio costituzionale.

Poi il presidente sprona le aziende: «Il valore sociale dell’attività economica, delle imprese, ha acquisito significati ancora più profondi in tempo di mercati globali e di interdipendenza. Il valore sociale passa - come prescrive la Costituzione - dal rispetto della dignità del lavoro, della sua sicurezza, della tutela della salute, dell’ambiente». Infine spinge su equità e solidarietà collettiva come valori costituzionali e ammonisce: «Crescita, coesione sociale, equilibrio ambientale, qualità del lavoro sono tra loro strettamente connessi. Laddove crescessero diseguaglianze, emarginazioni, povertà, sarebbe l’intera società a fare un passo indietro».

RIPRODUZIONE RISERVATA