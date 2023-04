Mattarella: «Ora e sempre Resistenza» 

La Repubblica italiana è «fondata sulla Costituzione, figlia della lotta antifascista». Un'affermazione che riassume in poche parole l'obiettivo del discorso senza sfumature del presidente della Repubblica in ricordo della lotta di Liberazione. Parole che potrebbero sembrare scontate, ma non lo sono in questa fase dove le polemiche su fascismo ed antifascismo hanno scaldato la vigilia del 25 aprile. Il primo celebrato da una premier di un governo autodefinito di «destra-centro». Forse per questo Sergio Mattarella ha deciso di fissare paletti invalicabili scegliendo Boves, simbolo del primo eccidio nazista, come sede del suo intervento. Che ha voluto chiudere con una frase che ha accompagnato le manifestazioni di diverse generazioni: «Ora e sempre Resistenza!», ha infatti scandito dal teatro comunale di Cuneo dove, davanti al Capo dello Stato, il musicista Paolo Fresu ha suonato una versione di Bella Ciao. Il presidente è stato chiarissimo nello spiegare come e dove va celebrata la Festa della Liberazione per non svilirla: «Ed è qui allora, a Cuneo, nella terra dei dodicimila partigiani, che la Repubblica celebra oggi le sue radici, celebra la Festa della Liberazione».

La premier sul Corriere

Rispettato il galateo istituzionale accompagnando il capo dello Stato nella deposizione di una corona all'Altare della Patria (c'erano anche La Russa e il presidente della Camera Lorenzo Fontana), Giorgia Meloni ha cercato di anticipare i tempi con un intervento sul Corsera che segnala qualche passo in avanti sulla condanna piena del fascismo. «Mi auguro che alcune riflessioni possano contribuire a fare di questa ricorrenza un momento di ritrovata concordia nazionale», premette la leader di Fratelli d'Italia. Quindi il passo successivo che sicuramente rappresenta un'evoluzione distensiva seppur Meloni sembri voler sottolineare che queste riflessioni in Fratelli d'Italia sono state già metabolizzate da tempo: «Da molti anni, e come ogni osservatore onesto riconosce, i partiti che rappresentano la destra in Parlamento hanno dichiarato la loro incompatibilità con qualsiasi nostalgia del fascismo». Ma non rinuncia ad una stoccata alla sinistra quando ricorda che la una parte politica continua ad «usare la categoria del fascismo come strumento di delegittimazione di qualsiasi avversario politico: una sorta di arma di esclusione di massa».

