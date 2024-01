«Mattarella non è il mio Presidente»: bufera su un carabiniere 

Milano. Mattarella «con tutto il rispetto, signora, non è il mio presidente»: le parole di un carabiniere a una manifestante pro Palestina, a Milano sabato scorso, immortalate in un video, hanno scatenato una bufera sul militare. L'Arma ha deciso il trasferimento immediato a un incarico non operativo e la Procura di Milano aprirà un fascicolo.

Ora il carabiniere, un maresciallo capo, chiede scusa. Ma nel video nel breve colloquio con la manifestante, Franca Caffa, già consigliera comunale del Prc, classe 1929, fondatrice del comitato inquilini Molise-Calvairate-Ponti, le sue parole a proposito di Mattarella vengono reiterate. Caffa aveva chiesto al carabiniere se sapeva cosa aveva detto il presidente, ovvero che Israele non dovrebbe negare al popolo palestinese il diritto a uno Stato. «Dalla risposta sono rimasta sconcertata», ha poi raccontato Caffa, che manifesterà anche sabato prossimo perché «si tratta di volere politiche giuste».

L'anziana, in prima fila per essere «testimone nel caso di manganellate», non si è data per vinta e, davanti a quelle parole contro il Capo dello stato, ha incalzato il carabiniere: «Di che Paese è»? Il militare a quel punto è stato più chiaro: «Non l'ho votato, non l'ho scelto io, non lo riconosco». Sul momento Franca Caffa non ha replicato ma ha continuato a chiedersi "perché si è azzardato a dire così? Anche se non è d'accordo nel modo di Mattarella di fare il presidente, e questo è legittimo, resta il fatto che è il presidente di tutti».

Il carabiniere, trasferito, oltre a scusarsi spiega: «Mattarella è il mio simbolo. Mi sono ritrovato a dire una frase stupida e non pensata veramente ma la mia priorità era togliere una signora anziana da problemi causati da eventuali cariche».

