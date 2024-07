Mattarella: «No all’assolutismo» 

Non trasformare il diritto della maggioranza di governare in assolutismo: bisogna rimanere coscienti dei propri limiti nell'esercizio del potere. Il «dovere di governare» non può mai significare una restrizione dei diritti da parte della maggioranza nei confronti della minoranza. Sono i paletti del presidente della Repubblica, che ieri ha fornito la sua visione repubblicana al mondo cattolico, riunito a Trieste per la settimana sociale. Una lunga prolusione attentamente pensata.

Democrazia debole

Il pensiero va all'attuale fase politica quando il capo dello Stato parla di Costituzione, di «quell'alito della libertà» che si respirava nel primo dopoguerra e che fu il propulsore di una Carta «a intelaiatura e garanzia dei diritti dei cittadini».Il presidente esprime la sua preoccupazione per la tenuta della democrazia quando si manifesta una «disaffezione» al voto così grave. Il cuore del messaggio presidenziale è che «l'esercizio della democrazia non si riduce a un semplice aspetto procedurale e non si consuma neppure soltanto con la irrinunziabile espressione del proprio suffragio nelle urne nelle occasioni elettorali. Presuppone lo sforzo di elaborare una visione del bene comune in cui sapientemente si intreccino - perché tra loro inscindibili - libertà individuali e aperture sociali, bene della libertà e bene dell'umanità condivisa». Per questo bisogna battersi sempre, e forse oggi ancor di più, contro «l'analfabetismo di democrazia», perché «democrazia è esercizio dal basso, perché democrazia è camminare insieme».

I «tratti illiberali»

Tante ed evidenti le preoccupazioni di Mattarella per un vento d'involuzione che soffia sull'Europa ed attraversa l'Atlantico. Si moltiplicano nel pianeta «democrazie affievolite e depotenziate da tratti illiberali», dove le maggioranze si sentono sciolte da vincoli e sacri patti. La Costituzione, puntualizza, ricorda che il bene comune non è il bene pubblico dell'interesse della maggioranza, «ma il bene di tutti e di ciascuno al tempo stesso». Un fermo no, quindi, all'assolutismo di Stato, a un'autorità senza limite, potenzialmente prevaricatrice. La coscienza dei limiti, a partire dalla presidenza della Repubblica - sottolinea- è un fattore imprescindibile di leale e irrinunziabile vitalità democratica».

RIPRODUZIONE RISERVATA