Mattarella: nelle carceri  situazioni inaccettabili  

«Va valorizzato il protagonismo degli istituti di pena per garantire prospettive, ripresa e rinascita. Qui ho visto iniziative emblematiche ed esemplari». Purtroppo altri istituti di pena presentano «una condizione totalmente inaccettabile». Sergio Mattarella visita a sorpresa Rebibbia e lancia l'allarme sulla situazione di molti istituti di pena che non riescono a garantire gli standard minimi di umanità e, soprattutto, non hanno la possibilità di attività e iniziative volte al reinserimento sociale dei detenuti. Il presidente della Repubblica si è intrattenuto nella Casa Circondariale Femminile di Rebibbia dove ha anche assistito a una performance teatrale tratta da un brano de “Le città invisibili” di Calvino. Spunto per le riflessioni del capo dello Stato che ha preso la parola per ricordare come, l'ordinamento penitenziario italiano, approvato ormai 50 anni fa, sia stato «una svolta nella vita degli istituti penitenziari, con il rifiuto e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, con la riaffermazione obbligatoria, ben costruita e ben disposta, del fine rieducativo della pena. E anche del progetto e della missione degli istituti di costituire, prevedendole, opportunità di socializzazione».

