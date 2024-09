Mattarella: «L’Ue fondamentale» 

Aosta. Nessuna sovranità nazionale può affrontare con efficacia i tanti problemi di portata epocale che si pongono all'umanità. Per rendere effettive le sovranità nazionali occorre investirle insieme nella civiltà europea». Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, mette in guardia dall'illusione dei sovranismi, che guardano a un’epoca «che non c'è più», e sprona ad andare avanti nell'integrazione europea, pena la sopravvivenza dell’Unione.

Da Aosta, alla cerimonia per l'ottantesimo anniversario della Resistenza, liberazione e autonomia della Regione, il presidente parla anche di diritti di cittadinanza: «Non si è stranieri a casa propria, quale che sia la propria cultura, lingua, religione». Mattarella parla della tutela delle minoranze linguistiche ricordando «il principio che l'Assemblea costituente affermava: non potevano essere considerate straniere lingue parlate da cittadini italiani radicati nel suo territorio.Lo esplicita l'articolo 3». Quindi un passaggio sull'autonomia: «Il contributo valdostano servì alla definizione dell'articolo 116 della Costituzione», con la previsione di condizioni particolari anche per Sicilia, Sardegna e Trentino-Aldo Adige». Poi cita l’articolo 114: «La Repubblica non è riassunta solo nell'ordinamento statale, ma dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato».

La tappa all'ateneo è invece dedicata alle sfide epocali dell'Europa. «Le genti di montagna - dice Mattarella - sanno che quando emergenze come calamità naturali, un edificio incompleto non può reggere. Il mondo è pieno di condizioni emergenziali globali. L'edificio europeo va completato perché non può restare a lungo incompleto, non reggerebbe all'urto degli eventi internazionali». Sin dai tempi dei trattati di Roma, ricorda, «si sono confrontate due concezioni: chi pensa che l'Ue sia un'utile cornice di collaborazione economica, ma nulla di più, e chi la ritiene una comunità di valori». A suo avviso, l'Unione è quest'ultima cosa: devono aumentare «gli strumenti di solidarietà e un «crescente impegno vicendevole».

Mattarella indica il rischio «di non sopravvivere» che corre l'Ue se non procede nel percorso di integrazione. «Non è sempre facile farlo comprendere - ammette - vi sono molti, in tutti i Paesi dell'Ue, che vengono illusi da chi pensa che si possa tornare a un epoca d'oro del passato, ammesso che fosse d'oro, che non c'è più. È un inganno».

