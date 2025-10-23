Mattarella: «L’Onu sotto attacco, difendiamolo e riformiamo il Consiglio» 

Bruxelles. «I segnali di un disimpegno dalle Nazioni Unite - che spesso coinvolge anche i principali attori internazionali - richiamano a una maggiore responsabilità e sollecitano una azione ancora più incisiva a favore del multilateralismo. Giudicare l'efficacia dell'Onu dalla capacità di porre fine ai conflitti sarebbe paradossale, visto che sono scatenati da Stati che ne fanno parte». Sergio Mattarella lancia l'allarme attraverso una intervista a La voce di New York , quotidiano online in inglese e in italiano. «L'Onu ha indiscutibilmente contribuito a plasmare un ordine internazionale elaborando valori condivisi: pace, sicurezza e cooperazione, quel sistema resta oggi più che mai valido, e va difeso, proprio perché si trova sotto attacco. L'alternativa sarebbe il regresso a un mondo in perenne ebollizione, regolato da temporanei rapporti di forza, ecco perché è necessaria, una riforma delle Nazioni Unite nel suo complesso, partendo dal cuore inceppato del meccanismo: il Consiglio di sicurezza.

