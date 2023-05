Mattarella: «L’omofobia è un’insopportabile piaga sociale» 

«Un'insopportabile piaga sociale ancora presente e causa di inaccettabili discriminazioni e violenze, in alcune aree del mondo persino legittimate da norme che calpestano i diritti della persona», contro cui, «deve venire una risposta di condanna unanime».

La mozione in Senato

Non lasciano spazio a dubbi le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella nella Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. I dati, come rileva Arcigay, non sono rassicuranti: «Tre omicidi, tre suicidi e 133 storie di odio, mai così tanta ferocia come negli ultimi dodici mesi». Contro l'omofobia il Senato ha approvato all'unanimità una mozione che impegna il governo a «sostenere nelle competenti sedi istituzionali europee ed internazionali un'ampia coalizione di Stati per promuovere la depenalizzazione universale delle condotte relative a rapporti consensuali tra persone adulte dello stesso sesso e a garanzia del rispetto dei diritti umani universali». Approvazione, che, per Rosario Coco, presidente di Gaynet, «pone l'Italia, almeno per oggi al di fuori del blocco di Visegrad».

I diritti fondamentali

«Il governo», ha aggiunto, «metta subito mano alla lista dei Paesi considerati sicuri per il rimpatrio, che include anche alcuni dei Paesi in cui essere omosessuali è reato, e ritiri le leggi anti-lgbt sulla protezione speciale e la maternità surrogata, che alimenta l'odio contro le famiglie arcobaleno». Il presidente Mattarella: «È compito delle istituzioni elaborare strategie di prevenzione che educhino al rispetto della diversità e dell'altro, all'inclusione. Gli abusi, le violenze, l'intolleranza, calpestano la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea e la nostra Costituzione». La premier Giorgia Meloni, che ha ribadito l'impegno del governo «contro ogni forma di discriminazione», ha sottolineato: «Non possiamo voltarci dall'altra parte».