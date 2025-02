Mattarella: «L’Italia è un Paese accogliente e aperto»  

«L’Italia è un Paese accogliente e aperto»: lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di inaugurazione del 100/o anno accademico dell’Università per stranieri di Perugia, una istituzione - lo ha sottolineato il rettore, Valerio De Cesaris, e lo ha ribadito lo stesso capo dello Stato - dove, a dispetto del nome, «nessuno è straniero perché luogo di cultura e incontro che rispetta le differenze». L’Università per gli stranieri di Perugia - ha detto in particolare Mattarella - esprime «tante diversità che hanno un comune valore che le tiene insieme: che l’Italia è Paese accogliente, aperto. Questo è quello che vorrei sottolineare. Si tratta di compiti di grande rilievo che meritano la riconoscenza della Repubblica». «Nessuno qui è straniero - ha quindi aggiunto - gli studenti sono tutti a casa propria. Questo è uno specchio del mondo, con le sue preziose diversità che sono una ricchezza». Mattarella ha poi ricordato i 100 anni dell’ateneo, la cui storia iniziò nel 1921, con i primi corsi di cultura superiore su francescanesimo e etruscologia. Nel 1925 un Regio Decreto sancì ufficialmente la nascita della Regia università italiana per stranieri. Nel 1992 infine, l’equiparazione alle università statali.

