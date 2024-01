Mattarella: la generazione Z speranza del Paese 

La generazione Z, quella dei primi nativi digitali, rappresenta «la speranza del nostro Paese»: è responsabilità delle università far comprendere loro quanto il mondo possa essere migliore da quello che in questi tempi mostrano gli adulti. Sergio Mattarella arriva tra gli applausi a Vercelli per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’università del Piemonte orientale, un ateneo giovane (25 anni di vita) ma proiettato nel futuro, e conferma la sua attenzione agli atenei visitati in gran numero durante la sua permanenza al Quirinale. Il rapporto tra giovani e università è in cima alle preoccupazioni del presidente della Repubblica che non si stanca di chiedere - come nel messaggio di fine anno - maggiore attenzione alle esigenze delle nuove generazioni. E pungola le istituzioni perché non dimentichino che l’obiettivo è la formazione delle nuove generazioni. Certamente didattica ma non solo: «Bisogna far emozionare gli studenti», ha detto ieri spiegando che l’istruzione non è solo numeri e lettere ma serve a «rendere i giovani protagonisti, a fare in modo che siano capaci di spirito critico e padroni della conoscenza per il futuro». Mattarella respinge anche alcune letture sul «disorientamento» dei giovani, che se esiste è responsabilità degli adulti: «Come potrebbero i giovani sentirsi a loro agio, trovare parametri di riferimento o coordinate di comportamento nel mondo che oggi gli adulti presentano loro?», si è chiesto dopo che Federico Iato, applaudito rappresentante degli studenti, aveva detto: «Non siamo ragazzi pigri e svogliati, siamo sopravvissuti allo studio durante la pandemia e vi chiediamo vita, insieme alla cultura».

