Mattarella incontra Lula: «Alleati contro la povertà» 

Brasilia. Con un abbraccio caloroso, un filo sopra quello tipico da cerimoniale, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha accolto il capo dello Stato italiano Sergio Mattarella nella prima tappa di una visita in Brasile che si chiuderà venerdì. Nel palazzo presidenziale di Brasilia, il colloquio fra i due è durato più di un'ora. E nelle dichiarazioni finali i punti in comune sono stati parecchi. La spinta di entrambi alla firma dell'accordo commerciale fra l'Ue e gli stati del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) «che sia equilibrato - ha sottolineato Lula - e contribuisca allo sviluppo di entrambe le regioni». L'accordo è «indispensabile e doveroso per tutti», ha detto Mattarella. E l'impegno in alcune delle sfide globali, che in questo frangente l'Italia affronta alla guida del G7 e il Brasile da quella del G20. «Ho assicurato l'impegno italiano per il pieno successo del Summit G20 di Rio de Janeiro - ha detto Mattarella - a cominciare dal lancio dell'Alleanza Globale contro la Fame e la Povertà». E Lula: «il Brasile e l'Italia hanno l'opportunità di guidare la ricerca di soluzioni a problemi comuni».

