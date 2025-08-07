VaiOnline
Le vacanze.
08 agosto 2025 alle 00:36

Mattarella in Val di Siusi, la premier in Grecia 

La politica va in vacanza, ma solo per qualche giorno. Ad agosto le Camere sospendono l'attività parlamentare e il governo rallenta i ritmi, anche se i dossier sono sempre aperti per la premier e i suoi ministri. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella anche quest’anno predilige la montagna e nei prossimi giorni andrà in Val di Siusi, in Trentino, per un breve soggiorno. Riserbo sugli spostamenti di Giorgia Meloni anche se più voci la danno in arrivo in un’isola greca delle Cicladi con la famiglia per poi passare qualche altro giorno di relax, al mare, dopo ferragosto, in Puglia. Mare anche per il presidente della Camera Lorenzo Fontana, atteso sul Gargano per una settimana di riposo. Più a sud, nella sua Sicilia, si dirige il presidente del Senato Ignazio La Russa che potrebbe comunque spendere qualche giorno a Zoagli nel Tigullio. Tra i ministri, Matteo Salvini è atteso in montagna, in Trentino, anche se molti giorni del mese - fanno sapere dal suo staff - li passerà al lavoro al ministero. Vacanze familiari e domestiche per Antonio Tajani: il ministro degli Esteri starà con i suoi nelle sue terre, a Fiuggi.

