Mattarella: «In Rai ci sia pluralismo» 

Il servizio pubblico come luogo di pluralismo e non di spartizione. Si sono aperti con questo monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli Stati generali, ieri e oggi in Senato su impulso della presidente della Commissione di vigilanza Barbara Floridia. «Il servizio pubblico – ha scritto il capo dello Stato – vede rinnovata la straordinaria missione di essere riconosciuto e affidabile per i cittadini che con il pagamento del canone lo sostengono, permanendo intatta la sua responsabilità soltanto verso di loro, per essere cornice di libertà e spazio di inclusione, dove possano continuare a dispiegarsi senza abusi originalità, professionalità, innovazione, pluralismo e non spartizione».

