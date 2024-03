Mattarella in Costa d’Avorio e Ghana: viaggio di Stato subito dopo Pasqua  

La data è ufficiale: Sergio Mattarella torna in Africa dal 2 al 6 aprile. Il viaggio di Stato toccherà la Costa d’Avorio e il Ghana. Dal Quirinale fanno sapere che la missione istituzionale vuole essere un segnale di attenzione dei confronti del vicino Continente nero. In questi anni, Mattarella ha già visitato Kenya, Zambia, Mozambico, Etiopia e Algeria.

In Costa d’Avorio, dove è molto attiva l’Eni, il presidente della Repubblica visiterà, tra le altre cose, la stazione di pompaggio di Baleine; in Ghana, invece, salirà a bordo della Bettica, la nave italiana che combatte la pirateria nel golfo di Guinea. In entrambi i Paesi, Mattarella farà tappa nelle scuole: l’istruzione è uno dei tre temi che caratterizzeranno il viaggio di Stato insieme a energia e sicurezza. Il presidente crede profondamente nella collaborazione tra Europa e Africa.

