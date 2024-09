Mattarella in città per l’inaugurazione dell’anno scolastico 

L’ultimissima riunione operativa per garantire la sicurezza del Capo dello Stato è in programma questa mattina. Oggi, infatti, è il giorno di Sergio Mattarella a Cagliari, il presidente della Repubblica arriva in città per partecipare all’inaugurazione dell’anno scolastico.

Accompagnato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Capo dello Stato sarà alle 16.30 al Convitto nazionale insieme a studenti e docenti per partecipare alla ventiquattresima edizione di “Tutti a scuola”, cerimonia itinerante dal 2015, quest’anno ospitata a Cagliari, proprio nella sede dell’istituto scolastico di via Pintus.

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per Cagliari e la Sardegna: saranno circa 1.300 gli studenti coinvolti, oltre a quelli del Convitto, ci saranno anche i rappresentanti di otto scuole sarde e di istituti della penisola. Nel corso dell’incontro saranno approfondite anche tematiche di attualità e le novità in atto nel mondo della scuola. L'intero evento sarà trasmesso in diretta nazionale.

Videolina, oggi, trasmetterà una parte della cerimonia dalle 17.30, in studio Simona De Francisci e Nicola Scano. ( ma. mad. )

