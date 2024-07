Mattarella in Brasile: «AI, servono regole» 

La sede del Senato brasiliano ospita la mostra d’arte “Oltreoceano”, che celebra i 150 anni dell’immigrazione italiana in Brasile. È il luogo scelto da Sergio Mattarella per tornare su un tema che gli è caro: «Le riflessioni dei Parlamenti sono fondamentali perché raccolgono ed esprimono le sensibilità dei popoli. Per questo è importante la diplomazia parlamentare, perché pone un contributo al tessuto di pace nel mondo». Il presidente della Repubblica ne ha discusso col presidente del Congresso brasiliano, Rodrigo Pacheco, dopo l’incontro col presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Il ragionamento era su un tema di portata globale: le opportunità e i rischi dell’intelligenza artificiale, la necessità che venga regolamentata. A Brasilia Mattarella ha parlato di «questa grande innovazione» che «ha una prospettiva affascinante in medicina e in tanti altri settori», indicandone però «i rischi». Per Mattarella serve «una disciplina seria e puntuale, che non ostacoli la ricerca, le novità di cui occorre non avere paura, ma eviti gli abusi, che sono possibili con uno strumento così importante».

RIPRODUZIONE RISERVATA