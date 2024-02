Mattarella: i volontari campioni di umanità 

Il volontariato «esprime una visione del mondo» e i volontari sono «campioni di umanità» che operano una scelta «a favore degli esseri umani, di ogni essere umano». «Sono una risorsa preziosa per la società». Così Sergio Mattarella ha aperto a Trento l’anno di Capitale europea e italiana del volontariato. Ad accoglierlo più di 2.500 persone, tra cui oltre 1.200 volontari e 400 studenti. Il presidente della Repubblica ha salutato Andrij Sadovyi, sindaco di Leopoli, che ha detto: «Oggi 30mila dei miei cittadini sono sulla linea del fronte per proteggere la libertà e per proteggere gli altri cittadini. Dobbiamo costruire la vittoria dell’altro insieme. Sempre insieme. Mai arrendersi». La città ucraina ha condiviso con Trento il percorso di Capitale europea del volontariato, arrivando in finale. Mattarella ha rinnovato «sentimenti di amicizia che hanno radici antiche e solide e che le drammatiche conseguenze della brutale invasione russa dell’Ucraina hanno ulteriormente rafforzato». Poi ha ricordato due trentini accomunati dall’ideale europeo: il giornalista Antonio Megalizzi, morto nell’attentato di Strasburgo del 2018, e lo statista di Pieve Tesino Alcide De Gasperi.

