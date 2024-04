Mattarella: «I sindacati sono insostituibili» 

I sindacati hanno un ruolo «insopprimibile» per lo sviluppo della società; il welfare non deve perdere il suo carattere «universalistico»; anche se è «un'ottima notizia» che l'occupazione stia crescendo, le istituzioni non devono mai sentirsi «appagate» perché «l'ascensore sociale» si è bloccato; ogni morte sul lavoro è «inaccettabile» per uno stato moderno; ed infine porre rimedio allo «sfruttamento» degli immigrati. C'è tutto questo e tanto altro nel primo maggio del presidente della Repubblica che ha scelto di passare la vigilia della Festa del Lavoro tra gli operai del distretto agro-industriale nella provincia di Cosenza.

Inevitabili quindi le preoccupazioni sul distacco del Mezzogiorno dal nord del Paese, sulla perdurante questione meridionale - invincibile nel tagliare il Paese in due. Mattarella non pronuncia mai le parole «Autonomia differenziata» ma nella platea, inevitabilmente, tutti pensano alla riforma a motrice leghista. «Una separazione delle strade tra territori del Nord e territori del Meridione recherebbe gravi danni agli uni e agli altri», premette il presidente che quindi argomenta la sua riflessione spiegando quanto risolvere la questione meridionale sarebbe utile per l'intero Paese. Al contrario, relegarla nel cassetto dei «problemi non urgenti» è una scelta che frena il pil dell'Italia. «Lo sviluppo della Repubblica ha bisogno del rilancio del Mezzogiorno. È appena il caso di sottolineare come una crescita equilibrata e di qualità del Sud d'Italia assicuri grande beneficio all'intero territorio nazionale».

