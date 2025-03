Mattarella ha firmato: Selargius è città 

Il titolo di città alla fine è arrivato, conquistato da Selargius dopo una trafila burocratica partita dal Municipio a maggio dello scorso anno - iniziativa promossa dal presidente del Consiglio Tonino Melis e sposata da tutta l’assemblea civica di piazza Cellarium - per poi passare per ministero dell’Interno e prefettura di Cagliari. Con tappa finale al Quirinale, dove la richiesta ha ricevuto il sì definitivo del capo dello Stato. Determinanti la storia e le bellezze del territorio, dai siti archeologici alle tradizioni - prima fra tutte l’Antico sposalizio in catene - sino alla peculiarità del cappero selargino: tutte specificità citati nella relazione del ministero dell’Interno che ha permesso di mettere il sigillo al riconoscimento atteso da anni.

Insigne

Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco Gigi Concu in Consiglio comunale: «Da oggi Selargius ha ufficialmente il titolo di città», le sue parole seguite dai ringraziamenti al presidente della Repubblica, al ministero dell’Interno e al prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo, che ha consegnato al primo cittadino di Selargius il decreto firmato dal capo dello Stato Sergio Mattarella il 24 febbraio. Un titolo - quello di città - che “viene attributo ai Comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l’importanza sotto il profilo storico-culturale, demografico e socio-economico”, viene ricordato nel documento del Prefetto. «Un risultato molto importante, frutto del lavoro fatto negli anni», aggiunge Concu.

Fiori all’occhiello

La procedura per il riconoscimento è partita con l’invio dell’istanza dopo il via libera in Consiglio comunale incassato il 14 maggio del 2024. Dopo circa nove mesi, il sì finale con la firma del presidente della Repubblica, a corredo di una lunga descrizione di Selargius riportata nella relazione del ministero dell’Interno. Nel documento si ripercorre la storia del paese diventato città, per poi fare cenno dell’Antico sposalizio selargino, descritto come “una cerimonia che unisce passato e presente in una festa di grande coinvolgimento emotivo e culturale”. Si prosegue con il riferimento alla coltivazione del cappero selargino e all’artigianato locale, all’area archeologica di Su Coddu, alle chiese romaniche di San Giuliano e San Lussorio, a piazza Si ’e Boi, alle antiche case campidanesi e al Campus della Scienza. «Il ministro e il presidente della Repubblica hanno valutato positivamente la nostra richiesta - dice Concu - perché hanno visto nella città di Selargius la voglia di riscatto e crescita».

Responsabilità

Dietro al traguardo del titolo di città c’è il lavoro di tanti, fra i quali lo studioso Francesco Tedde che ha dato un contributo nella stesura dell’istanza. Premiato anche l’impegno dell’assessorato agli Affari generali, guidato dalla vicesindaca Gabriella Mameli, e del presidente del Consiglio Tonino Melis, promotore della procedura. «Il nostro è uno dei Comuni più importanti della Sardegna, meritava da tempo questo riconoscimento. Diventare città - sottolinea quest’ultimo rivolgendosi a tutti i consiglieri comunali - richiede un maggior impegno anche da parte nostra che, in qualità di amministratori, abbiamo il ruolo di continuare a far crescere Selargius».

