Mattarella, giù le mani dai giudici 

«Ciascuno faccia il proprio mestiere e cerchi di farlo bene». Sergio Mattarella prende la Costituzione e la dispiega ai giornalisti radunati al Quirinale per la consueta consegna del Ventaglio. Ma è il classico messaggio a «nuora perché suocera intenda», visto che il presidente della Repubblica ha sentito l'esigenza di rimettere a posto alcune caselle.

I poteri

Così parte subito forte: «C'è l'esigenza ineludibile che i vari organismi rispettino i confini delle proprie competenze e che, a livello istituzionale, ciascun potere dello Stato rispetti l'ambito di attribuzioni affidate agli altri poteri». Il rischio di una serie di sconfinamenti gli è evidente da tempo. Il primo sono le Commissioni d'inchiesta parlamentari e il pensiero va subito a quella sul Covid che di fatto indaga sull'azione di due ex presidenti del Consiglio e sugli atti approvati dallo stesso Parlamento. Nella legge che istituisce la Commissione si esplica peraltro la volontà di verificare la costituzionalità degli atti di governo adottati durante la pandemia: «Iniziative di inchieste con cui si intende sovrapporre attività del Parlamento ai giudizi della Magistratura si collocano al di fuori del recinto della Costituzione. Non esiste un contro potere giudiziario del Parlamento, usato parallelamente o, peggio, in conflitto con l'azione della Magistratura. Così come non sono le Camere a poter verificare, valutare, giudicare se norme di legge - che il Parlamento stesso ha approvato - siano o meno conformi alla Costituzione, perché questo compito è riservato, dall'art.134, in maniera esclusiva, alla Corte Costituzionale. Non può esistere una giustizia costituzionale politica». Ce n'è per tutti e Mattarella non nasconde la sua preoccupazione sui ritardi sul Pnrr: «Non si tratta di una questione del Governo, di questo o dei due precedenti, ma dell'Italia. L'invito a mettersi alla stanga è rivolto a tutti». Più morbide, per il governo, le parole del presidente sui migranti.

Stampa

Infine la libertà di stampa e anche qui ha stigmatizzato le invasioni di campo: «È compito dei giornalisti essere certificatori della corrispondenza tra i fatti e la loro rappresentazione. L'autenticità dell'informazione è affidata, dalle leggi, alla professionalità e alla deontologia di ciascun giornalista. Sarebbe fuorviante - e contraddittorio con le stesse disposizioni costituzionali - immaginare che organismi terzi possano ricevere incarico di certificatori della liceità dei flussi informativi».

